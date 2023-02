Gino Costa se confiesa y habla por primera vez sobre su pololo: «Me enamoré»

El comunicador de TVN, Gino Costa, en una íntima entrevista abordó por vez primera su vida amorosa. Y lo hizo en conversación con la revista Velvet, donde además tocó varios temas personales.

Aunque cabe destacar que aún no está disponible para que la audiencia la pueda leer, esto no ha sido impedimento para que salgan a la luz algunas de las confesiones del conductor del Buenos Días a Todos. Las cuales tienen que ver principalmente con su pololo Miguel Ángel «Pollo» Campos y también sobre su orientación sexual.

En este sentido, Gino Costa comentó que: «Yo soy un hombre homosexual y eso lo asumí con el tiempo. Conocí al Pollo y me enamoré».

Gino Costa se sincera con respecto a su orientación sexual

Pero esta no fue la única declaración que adelantaron, sino que otras de las cosas que señalo fue que «mi proceso de asumir mi orientación sexual fue más tardío al de cualquier otra persona porque tengo mi mente tan potente y eso bloqueaba mi corazón», según consignó Glamorama.

Bajo este contexto, expresó: «Eso nunca me lo cuestioné hasta que apareció la persona que me lo hizo cuestionar», haciendo alusión a su actual pareja.

Si bien, en su cuenta de Instagram personal se pueden apreciar registros junto a Miguel Campos, en ninguno de ellos confirma que es su pololo.

Por otra parte, Gino Costa hace un tiempo a través de un live con Cristián Sánchez, se sinceró sobre los planes que tiene a futuro, entre los cuales está tener hijos.

En esa línea, Sánchez le preguntó «¿Te dan ganas de ser papá?». A lo que el periodista le contestó que: «Sí. Yo creo que si me preguntabas hace un año te decía ‘no, difícil’».

Y complementó para cerrar: «Y ahora como que me vino una, no sé si madurez, pero preparado para ser grande. Y casado o no casado, emparejado o no emparejado, no me quiero morir sin tener un Ginito o una Ginita».