Así reaccionó Fernando Solabarrieta a filtración de foto con misteriosa mujer: «Por eso está con…»

La separación de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo, especialmente luego de que el propio periodista revelara que el quiebre se había producido hace cerca de un mes.

Es en este contexto que de inmediato se comenzó a especular sobre su vida amorosa. Es más, hace unos días se filtró una foto en la que aparece en un local nocturno del sector oriente junto a una misteriosa chiquilla, sobre la cual aclaró que se trataba de una trabajadora del lugar.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que la noche de este lunes, Cecilia Gutiérrez publicó en sus historias de Instagram una nueva fotografía, en esta ocasión en compañía de una joven distinta, asegurando que «Fernando Solabarrieta dijo que está soltero. Pues tan, tan soltero no está…».

Y ahora, es que la panelista de espectáculos explicó a través del mismo medio que el comentarista deportivo se comunicó con ella para dar su versión de los hechos y negar que se encuentre en una relación.

Fernando Solabarrieta aclara la foto con mujer desconocida

«Con respecto a lo de Fernando Solabarrieta que subí anoche, hoy día él se comunicó conmigo, hablamos por WhatsApp. Él me dice que esa foto es antigua, que por eso está con argolla. Que él cree que esa foto tiene más de un año, y que esa persona no es su pareja…», comenzó explicando la Miss Bombastic.

Junto con agregar que «ustedes saben que con eso yo soy super rigurosa, si bien la primera fuente dice lo contrario a lo que dice mi fuente, uno tiene que creerle a la primera persona. Él dice eso».

«Nada, quería aclararles porque es importante tener la otra versión de él. Yo no le había escrito porque siempre cuando le escribía antes no me contestaba… me dejaba el visto. Era vacío escribirle, no había respuesta. Pero esta vez si me contestó y me dio su versión», mencionó.

Además de explicar que «eliminé la foto, la historia porque si él lo niega yo siempre voy a creer en la primera fuente. Quería aclararles lo de Fernando Solabarrieta».

«Él fue muy caballero al hablarme todo y me dice que respeta mucho mi trabajo pero que él no la conoce y que esa foto es antigua y nada… eso quería dar la actualización de la noticia» cerró.