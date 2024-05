La potente reflexión de Vanesa Borghi tras problema de salud en su embarazo: «Estoy somatizando la pena»

Recientemente, Vanesa Borghi dejó más que preocupados a sus seguidores, luego de confesar que debió llegar de urgencia hasta la clínica por un fuerte dolor que sintió en medio de su embarazo, y que la tenía bastante asustada.

En conversación con LUN, la comunicadora confesó que ya está mejor. «Me hicieron una ecografía y un análisis de sangre por si había alguna infección y por suerte no había. En la ecografía no apareció ningún cálculo grande en el riñón (le dijeron que podría tratarse de eso) y no se sabe si puede haber uno pequeño. Lo importante es que el bebé está bien».

Se debe mencionar que esto significó una gran calma para la pareja, pues hace casi un año que vivieron la lamentable pérdida de su primera hija, cuando Vanesa Borghi tenía seis meses. Por lo mismo que ahora, aprovechó de hacer una reflexión sobre lo que sintió ahora.

La profunda reflexión de Vanesa Borghi

«Como ustedes saben, desde el miércoles que no me siento bien, incluso fui a la clínica a urgencias, por un dolor muy fuerte que aún persiste», comenzó escribiendo en sus historias de Instagram.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Al parecer presento síndrome facetario lumbar derecho. Pero conversando con mi hermana, ella me hizo replantear si inconscientemente no me estaba sintiendo mal o culpando a mi cuerpo por lo que pasó el año (pasado) con Clara».

«Lógicamente no lo sé, el dolor en el cuerpo es real, pero también tomo en cuenta lo que ella me comentó y trato de agradecerle a mi cuerpo por todo lo que me brinda día a día», continuó Vanesa Borghi. Mencionando que «mañana hace un año que Clara nos dejó y quizás este es un proceso que debía pasar».

Tras esto, subió una nueva historia, en la que compartió una reflexión sobre lo que vive en su embarazo actualmente. «Quizá sin querer estoy somatizando la pena de que mañana hace un año que la gordita partió».

«Igual les digo desde lo más profundo de mi corazón que miro este proceso con amor y lo acepto porque junto a ella fueron los meses más maravillosos. Si pasaste por algo así, seguramente entenderás», continuó.

Por último, Vanesa Borghi le pidió a sus seguidores que «si alguien cercano pasa por esto solo abraza y acompaña. Lo comparto con ustedes porque han seguido cada paso de nuestro proceso».