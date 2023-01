«Quería llamar la atención»: Carla Ballero recordó los robos que protagonizó y se quebró en pantalla

La chiquilla estuvo en el ojo del huracán por un largo período, luego de protagonizar algunos robos durante el año 2016 en tiendas comerciales. Sin embargo, Carla Ballero en una entrevista que tuvo con el estelar nocturno de TVN, «Buenas Noches a Todos», la presentadora de televisión se refirió a los hechos, tiempo después.

En conversación con el programa, la conductora se sinceró sobre los delitos de robo que cometió hace un par de años.

Era el año 2016 y la modelo fue sorprendida saliendo de una tienda sin pagar una chaqueta de $89.000 pesos. «En un momento haces noticia porque te pillan robando en dos tiendas. ¿Qué pasa ahí? Esa parte de tu historia», preguntó el animador.

«Es que no es una parte, Eduardo. Todas las personas tenemos una historia y en la mía tuve muchas faltas y carencias en la infancia», explicó en un comienzo Carla Ballero.

La profunda confesión de Carla Ballero

«He hecho muchos procesos de sanarme, pero siempre quedan cosas, y me costó. Esa fue una de las estupideces que contesté en el momento para zafar. Evidentemente algo me pasaba, porque yo quería llamar la atención de mi marido. Él ya no estaba, también sufrió mucho», complementó diciendo la modelo.

Por otro lado, la presentadora, contó que la primera vez que robo, le fue a contar inmediatamente a su marido para que le tomará atención. «Las últimas veces me decía: ¡Ya, Carla, basta!», añadió.

Carla Ballero, dijo entre lagrimas, que su cabeza se encontraba muy mal durante esa época, en la cual llegó a robar cinco veces en el mismo local. «Lo encuentro terrible. Me da mucho pudor recordarlo. Yo lo tenía todo. En esa época vivía en Lo Curro en una casa de mil metros cuadrados. No necesitaba robar», terminó señalando Carla Ballero, según reportó Activa.cl.