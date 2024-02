“No entiendo cómo puede ser humorista”: Carla Ballero en picada contra destacado comediante

En el programa Sígueme de TV+, Carla Ballero emitió fuertes críticas hacia un reconocido rostro de la comedia nacional.

«Me carga lo que hacía con la Chiqui Aguayo», comentó la panelista.

Hablamos de Luis Slimming, el comediante se llevó todos los reproches por su intento de chiste por la asistencia de los mineros en el velorio del expresidente Sebastián Piñera.

Sin duda, su chiste no causó gracias y generó ronchas en diferentes sectores.

Cabe señalar, que Don Comedia cerró su cuenta de X (antes Twitter) y realizó una autocrítica. «Quise hacer un comentario liviano, lo suficientemente cómico sin ser irrespetuoso. Me equivoqué», comento el humorista al ser contactado por el periodista Hugo Valencia, en Zona de Estrellas.

¿Qué dijo Carla Ballero?

A pesar de su mea culpa, le siguieron llegando críticas a Slimming. Esta vez fue desde el programa de farándula de TV+, quienes analizaron su situación.

Julia Vial fue de las primeras al referirse al tema, señalando que «a ciertos humoristas los encuentro soberbios, y la soberbia es la peor compañía para subirte a la Quinta Vergara. Todavía recuerdo a Jani Dueñas, como llega en la van increpando a los periodistas, haciéndose la chora, y a los cinco minutos tuvo de vuelta al público. Hay una cuestión que se llama karma. Si él llega con soberbia, se equivoca».

Recordemos que Luis Slimming se presentará el próximo martes 27 de febrero en el Festival de Viña del Mar.

Pero, quien no tuvo piedad contra el conductor de Entre Broma y Broma, fue Carla Ballero. La ex Morandé con Compañía indicó que «¿saben lo que me pasa con él? Lo encuentro súper fome, nunca me ha hecho reír. No entiendo cómo puede ser humorista, lo encuentro fatal. Independiente de eso, que es un gusto mío, me carga lo que hacía con la Chiqui Aguayo».

En este punto, se refería a los chistes que emitía junto a Chiqui Aguayo en El Purgatorio, programa de Canal 13. «Era una desubicación lo que les decían… es una falta de respeto al invitado, entonces no entiendo el sentido de ese tipo de programas, de matar a la gente cuando ya está en el suelo», cerró la actriz.