«Hay gente súper agresiva»: El fuerte descargo de Fran García-Huidobro

Fran García-Huidobro ha estado compartiendo con sus seguidores en redes sociales sus soñadas vacaciones en República Dominicana. Sin embargo, no todo su contenido parece ser el más alegre.

La jurado de ‘Yo Soy’, indicó en sus historias la molestía que sentia respecto a algunos mensajes que estaba recibiendo en su Instagram. El rostro de CHV, compartió una historia en su perfil, en la que expresó un profundo descalzo sobre el exceso de mensajes que han enviado sus seguidores.

El descargo de Fran García-Huidobro

La animadora aprovechó el espacio en sus historias de Instagram para entregar un mensaje a sus más de 400 mil seguidores. Pues al parecer ya no pudo aguantar el bombardeo de mensajes que estaba recibiendo.

«Ya porfa’ no se enojen si no les contesto a todos. No me han subido mucho los seguidores así que me imagino que vieron mis stories anteriores. Ya les conté dónde estoy, les mostré mi pieza porque estaban muy interesados en saber«, partió diciendo.

Posteriormente señaló «Si subo un libro es porque me gusta, si fuera malo no se los recomendaría. Si el hotel fuera malo, no se los recomendaría. Pero también hay gente súper agresiva.».

Posteriormente expresó cuales eran los mensajes que en general le estaban llegando «¿Por qué no mostrai’ el traje de baño?’, ‘¿Y por qué no mostrai’ la playa?’ y ‘muestra lo que hay para comer’. Y no, no se trata de eso«.

Luego de ese descargó, Fran García-Huidobro subió un segundo registro donde hizo un mea culpa y expresó «Tal vez fue culpa mía mostrar mis vacaciones, porque de verdad no, no para. Por hoy, me llamaré al silencio y mañana haré un nuevo reporte».

Por ultimo, señaló algunos datos del lugar en que se encuentra «Ya francamente me falta ponerme un tatuaje que diga el nombre del hotel. Estoy en Bahía Príncipe Luxury de Samaná, no se aceptan menos de 18 años, es un hotel pequeño, cuánto vale y cuánto no vale está en la página del hotel, ahí pueden ver todo«.