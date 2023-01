Mónica Godoy se sincera sobre su quiebre con Nicolás Saavedra

Mónica Godoy y Nicolás Saavedra fueron una de las parejas que no terminó unida el 2022. Pues recordemos que en agosto del año pasado anunciaron su quiebre definitivo.

La pareja llevaba 22 años de casados, cuando tomaron la importante decisión de poner fin a su unión.

Este quiebre amoroso desató de manera casi instantánea una serie de especulaciones respecto a ambos actores. Entre estos se aseguraba que Godoy se iría de Chile para establecerse en Europa, específicamente España. Dejando a sus dos hijas aquí.

A raíz de esta serie de rumores, la reconocida actriz, decidió aclarar su situación en una entrevista con la Revista Sarah. Aquí entregó un par de detalles respecto a su divorcio con Saavedra.

¿Que pasó entre Nicolás Saavedra y Mónica Godoy?

La actriz no tuvo problema a la hora de desmentir los rumores que la enviaban a Europa, lejos de sus hijas. «No me voy a ir a vivir a España, tengo una buena relación con ese país, me gusta mucho y estoy haciendo otro tipo de cosas que no tienen que ver con lo profesional, así que voy y vengo. Y mis hijas son muy chicas aún«, señaló directamente Mónica Godoy.

Respecto a lo que fue su quiebre amoroso con Nicolás Saavedra, ella confesó que era algo que veía venir hace un tiempo. «Con Nicolás éramos como la pareja que dura para siempre. ¡Hoy en día quien dura 22 años! Pero la separación no es reciente, pasaron muchos meses antes de que saliera a la luz», señaló al respecto.

Recordemos, que la noticia fue dada por la ex pareja en sus redes sociales, esto luego de la serie de especulaciones publicadas en diferentes medios nacionales. «Lo que pasa es que fue una noticia que salió en un programa de farándula y de ahí los medios comenzaron a especular mucho; salió lo de España y fue una bola de nieve. Nunca ha sido de nuestra línea hacer un comunicado, pero en ese momento queríamos que las cosas se calmaran y por nuestras hijas», comentó la actriz.