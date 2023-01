«Amigos no somos…»: José Antonio Neme sale al paso y aclara rumores de mala onda con Andrés Caniulef

El periodista y presentador del matinal de Mega, José Antonio Neme salió al paso ante los rumores de una supuesta «mala onda» con su compañero Andrés Caniulef, el cual está recién integrándose a Mucho Gusto, ya que se intenta poner el foco más en la entretención y el espectáculo.

En este sentido, en una transmisión en directo, Sergio Díaz reveló: “Neme ya no quiere a Andrés”. A lo que agregó, “lo que yo sé, es que a Neme ya no le simpatiza a Andrés, porque siente que Andrés le está robando protagonismo”, todo esto en conversación con Paula Escobar y Luis Sandoval.

Pero eso no quedó allí, sino que incluso dio a conocer que al animador le molesta la afinidad que tiene Karen Doggenweiler con Caniulef. “A ella también le pidieron -lo que me contaron- que bajara la intensidad con él, y que no se vieran tan cómplices”, contó Díaz.

La respuesta de José Antonio Neme ante el cahuín de una supuesta mala onda

Ante todos estos dichos y especulaciones del día de ayer, José Antonio Neme salió al paso para dejar un poco más clara la situación, y lo hizo en conversación con la integrante del panel del programa Zona de Estrellas, Paula Escobar.

Para ello, el rostro de Mega la contactó por interno, donde le señaló: “Andrés Caniulef es un excelente periodista, nunca he escuchado esos rumores”, según consigna Mira lo que Hizo.

De esta manera, con esta precisa y acotada respuesta, asegura que no hay ninguna rivalidad ni mala relación con su compañero de la mañana.

Por otro lado, Andrés Caniulef también reaccionó a los rumores, afirmando que Neme le «cae muy bien».

“Amigos no somos, pero hay un buen ‘entente’ (relación amistosa) entre los dos”, le comentó al comunicador Manu González del espacio de Zona Latina.