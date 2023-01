“Esta es tonta o el peinado te puso…»: Paty Maldonado estalla en contra de Raquel Argandoña

En la noche de este jueves, se vivió un controvertido y particular momento en el programa Tal Cual de TV+, lugar que cuenta con la participación de José Miguel Viñuela, Raquel Argandoña y Paty Maldonado.

Bajo este sentido, en dicho espacio tocaron el tema de las infidelidades en las relaciones que terminan con hijos, en las cuales los esposos piensan que los pequeños o pequeñas son de ellos. Ante esto, la «Indomable» confesó que sabe de dos o tres parejas dentro de dicha situación.

«Yo conozco una familia que tiene dos hijos del matrimonio y tres hijos de la otra persona con la que la mujer tenía una vida paralela (…) y conozco dos o tres matrimonios así«, reveló la opinóloga.

Paty Maldonado sin filtro

A lo que la conductora del programa, Raquel Argandoña, quien se encontraba con un particular peinado apretado, le pregunta: “¿Y él no sabe que no son hijos?”.

“No pues, él no sabe”, le contesta inmediatamente Paty Maldonado.

“¿Y tú que lo conoces no les ha dicho?”, le lanzó Argandoña.

En ese momento en donde fue arremetida por Raquel, la ex panelista de «Mucho Gusto», sorpendida la queda mirando unos segundos fijamente, antes de decir, “esta hueona es tonta o el peinado te puso hueona”, lo que provocó las carcajadas interminables dentro del espacio del programa.

A lo que Maldonado cerró con la siguiente reflexión, “la tremenda tragedia que se origina”.

Recordemos que, no es de extrañar, que el programa de TV+ tenga un ambiente bastante cercano entre panelista y presentadores. Pues bien es sabido que Argadoña y Viñuela mantienen una cercana amistad con sus compañeros, sobre todo con ‘La Maldo’.

Esta naturalidad entre los rostros del programa, constantemente genera situaciones en las que se dicen de todo sin filtro. Como por ejemplo, la del pasado lunes, cuando Maldonado le quiso dejar en claro a los animadores un par de molestias sin contener nada y siendo bastante directa. Esto también se puede reflejar en las contantes bromas, como cuando Paty contó que estaba operada de la boca.