«Se le achicó la boca»: La broma de Raquel Argandoña a Paty Maldonado

En el pasado lunes, Paty Maldonado estuvo presente en el programa «Tal Cual» de TV+, en donde hablaron sobre como pasaron la noche de Navidad.

En este contexto la opinóloga contó que la celebración de nochebuena no fue la mejor, puesto a una operación en su dentadura que la dejaron con 9 puntos.

Siguiendo en esa línea, la panelista en el espacio de TV+ detalló sobre los problemas que tuvo que enfrentar en su cena navideña, tras haberse sacado una muela, la cual le dejó la boca para la historia.

En el inicio del programa, José Miguel Viñuela quien conduce con Raquel Argandoña, lanza la pregunta, «quiero saber, ¿cómo la pasaron?», buscando conocer más sobre los festejos de cada uno de los integrantes.

La que es respondida por Maldonado, quien arranca diciendo «yo, para ser muy sincera…» mientras su compañera le tira tallas riéndose.

“¿Tú sabes por qué? ¿Ella (Argandoña) sabe por qué? ¿Qué me pasó a mí?”, siguió la ‘indomable’, al momento en que Raquel le responde de inmediato, «claro, tuviste una intervención».

“Nueve puntos tengo todavía, me los sacan pasado mañana (miércoles). Tengo como nueve puntos, sí (…) me los sacan porque tuve una intervención. Entonces estoy hablando un poquito así”, indicó Patricia que de partida fue blanco de bromas entre sus otros dos compañeros.

Pero la que sacó más carcajadas fue la de su amiga Raquel, “Se le achicó la boca con los nueve puntos, jajajá. Ay, no, perdona. Ay, se le achicó el labio de arriba con los puntos, jajaja”, provocando risas dentro del estudio. Pero eso no quedó allí, ya que Paty Maldonado no se demoró nada en titarle un comentario de vuelta molestándola por su edad.

“Sabes lo que pasa, amiga mía. Es que el exceso de arrugas en esta mujer la tiene absolutamente herida. ¡Una arruga más y queda ciega!”, tiró la mediática, que tras eso, terminó por seguir hablando de su problema en Navidad debido a la mencionada cirugía.

