¡Entregó su versión! Daniel Alcaíno habló de su quiebre con Berta Lasala

A inicios de este año se hizo pública la ruptura entre Bera Lasala y Daniel Alcaíno. Fue un hecho que en definitiva sorprendió a los usuarios.

Recordemos que fue durante la primera semana de enero que la noticia fue sacada a la luz por una periodista de ‘Zona de Estrellas’, quien habría señalado en sus redes sociales que la pareja de actores habría comenzado un proceso de separación definitiva.

Algo que en definitiva fue un tema comentado por diferentes portales y programas de farándula. Recordando que uno de estos fue el programa ‘Zona de Estrellas, en el cual la panelista Cecilia Gutiérrez junto a Hugo Valencia revelaron algunos detalles de lo que fue el quiebre. «Ella se cambió de casa, volvió a una casa que tenía de antes, dejó de vivir con él y están absolutamente separados», mencionaron en ese momento.

Días después de que el rumor estallara en redes sociales, Lasala se pronunció al respecto, confirmando la separación. Pues durante el programa ‘Milf’, la actriz contó la firme y confirmó los rumores.

«Quiero partir el programa diciéndole a toda la gente que nos quiere mucho y nos conoce», mencionó en primer lugar. «Se ha especulado mucho estos días sobre mi separación con Daniel Alcaíno. Yo les quiero contar que, estamos en este momento, en un proceso de separación», afirmó durante el espacio.

Ahora, el actor y comediante, no se pronunció al respecto. Sin embargo, su silencio habría llegado su fin y finalmente entregó su versión de lo ocurrido con su matrimonio de 22 años.

La versión de Daniel Alcaíno

Según consignó el medio Tiempo X, el actor se habría sincerado en una entrevista on el ex jugador de fútbol, Mauricio Pinilla.

Al parecer Daniel Alcaíno habría expresando como es que le afectó el proceso de divorcio con Lasala. «Es algo que no te pasa todos los días, es súper triste. Yo tenía una relación con Berta hace 21 años, con un hijo, pero fue conversado. No hay infidelidades, no fue por algo en específico», declaró el interprete.

Además confesó que: «Tenemos 50 años, estamos jóvenes aún y conversamos con nuestro hijo. De hecho, todavía vivimos juntos, compartimos la misma casa, pero claro somos amigos y no pareja. Es un proceso y el tiempo lo dirá, no sabemos y hay que vivirlo».

Posteriormente señaló «Claramente en algún momento vamos a vivir en casas separadas y ahí viene también como decía mi abuelo ‘el caldo de cabeza’, si es que la echo de menos. Pero el tiempo es mi mejor aliado, siempre con tranquilidad«.

Para finalizar, según el medio antes nombrado, el actor se sinceró respecto a su posición de volver con la actriz. «Nunca se sabe si habrá una reconciliación, la vida da tantas vueltas sobre todo cuando hay una familia y hubo tanto amor, con Berta viví una vida hermosa, ahí estamos«, admitió.