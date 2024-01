Daniel Alcaíno revela si volvería al Festival de Viña: «No soy rencoroso»

Comenzó el 2024 y el Festival de Viña del Mar está a la vuelta de la esquina. Uno de los temas más polémicos de la edición pasada fue la baja a última hora de Daniel Alcaíno con su personaje Yerko Puchento.

El humorista fue presentado como uno de los encargados de hacer reír a la Quinta Vergara, sin embargo a horas de su actuación, dio un paso al costado. Su reemplazo fue Diego Urrutia, el comediante tuvo la difícil misión de hacer reír al Monstruo. Todo esto en la primera jornada del festival viñamarino.

A pesar de la poca experiencia en escenarios de tal magnitud y el poco tiempo de preparación desde su anuncio, el temuquense sorprendió a todos y realizó una gran presentación. El público lo despidió entre aplausos y lo galardonaron con la gaviota de oro y plata.

Declaraciones de Daniel Alcaíno sobre Festival de Viña

En conversación con Página 7, mencionó que a pesar de esa fallida presentación no le cierra las puertas al certamen. “El otro día dije en el programa de Julio César que no soy rencoroso. La otra vez no nos respetaron los acuerdos y encontré que fue una falta de respeto”, indicó.

«Mientras a mí me respeten los acuerdos, obviamente… que no nos cambien el día, que no nos tengan como pelota de ping-pong para allá y para acá», agregó al citado medio.

Además, Alcaíno comentó en qué día del certamen se iba a presentar. «Esa vez fue porque íbamos con un público súper infantil, porque iba Tini, qué iba a contar yo ahí», afirmó.

Sin embargo, reveló que «si se da la ocasión» le gustaría volver al Festival de Viña: «El escenario me genera más ganas de subirme que el vértigo de bajarme. Me atrae siempre, me gustan esos desafíos».