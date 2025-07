Corría el año 2021 y Francisca García-Huidobro lanzaba ácidas declaraciones en contra de Juan Pablo Sáez, criticando su actuar en algunas escenas de teleseries.

«También me metía la lengua. Juan Pablo Sáez, sí, él fue uno de ellos y no fui la única que contó, es como gente que no controla la lengua», reveló en aquella ocasión.

«Los besos de teleserie están diseñados. Primero que todo, la cara de uno va al otro lado de la otra, porque si no, yo te aplasto la nariz y tú me aplastas la mía. No nos metemos la lengua, podríamos ni siquiera tocarnos la boca», continuó.

En este contexto, recientemente García-Huidobro se refirió al tema en conversación con Ingrid Cruz, a través del pódcast que realizan en conjunto.

Fue en esa instancia que la panelista de Only Fama reveló que debido a esas declaraciones, Sáez llevó el escándalo a tribunales.

La revelación de Francisca García Huidobro en contra de Juan Pablo Sáez

Asimismo, contó que solo la hizo perder tiempo a ella y a la justicia. «No presentó pruebas, solamente dio un discurso increíble, porque según él iba a ser alcalde de Ñuñoa y por culpa mía ya no lo iba a hacer», señaló.

Siguiendo por esa línea, Ingrid Cruz recordó una anécdota que involucra al personaje en cuestión. «¿Sabes de qué me acordé? Yo me acuerdo cuando estábamos grabando teleseries y te metió la lengua y le pegaste un cachuchazo. Asqueroso», relató.

La actriz explicó el proceso técnico que se utiliza al darse besos en las teleseries, donde no existe «contacto lingüístico a no ser que la escena lo diga».

«Este desgraciado le metió la lengua, y tú lo paraste primero», recordó Ingrid Cruz. «Sí, yo le pegué un empujón», respondió Huidobro, según consignó Glamorama.

“Le dijiste ‘eso no se hace. Lo vuelves a hacer y te pego’, y lo volvió hacer… Icónico. En Canal 13 todo el mundo lo sabía”, cerró la actriz.