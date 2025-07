Recientemente, diversos movimientos surgieron en Chilevisión, luego de que nuevas integrantes se sumaran a Plan Perfecto.

Por lo mismo, es que en TV+ hablaron del tema. Recordemos que las nuevas contrataciones de CHV fueron desvinculadas del canal antes mencionado, sin embargo, en un breve tiempo ya tenían nueva casa televisiva.

Por lo mismo, en su ex canal no pasó desapercibida la noticia, y en la reciente transmisión de «Sígueme» los panelistas no se guardaron nada.

“La primera decisión de Julito, que fue hacer ese panel de puras mujeres, está pésimo porque creo que ayer le fue horrible”, comenzó diciendo Daniela Aránguiz.

Camilisima defendió la nueva propuesta, señalando que recién es solo un día. No obstante, Aránguiz lanzó una ácida crítica.

Criticas al nuevo set de mujeres de Plan Perfecto

“Es fome, puras mujeres. Ahí están perdiendo a Claudio Rojas, que es sequísimo, y pierden a Pablo Candia, sequísimo también. Ese panel, acuérdense de mí, como que me llamo Daniela Aránguiz que va a durar menos que el programa que teníamos acá al lado”, agregó.

Por su lado, Carla Ballero también entregó su analisis: «Es que el programa debiese haber seguido con farándula y darle con esos temas, pero después lo cambiaron muy a lo misceláneo”.

Michael Roldán también criticó el nuevo formato, enfatizando en que «Plan Perfecto partió como un programa de farándula, en el camino se fue desdibujando, entonces ellos dicen ‘démosle una identidad al programa’ y buscan darle una identidad que sea más cercana a la mujer. A mí me gustaba más el Plan Perfecto mixto».

“¡Las mujeres queremos ver hombres, y ojalá heteros en la televisión! ¡¿Hasta cuándo nos tienen con puras minas?!”, lanzó Daniela Aránguiz.

A ella se le sumó Cata Pulido: “Además, ¿de qué vas a hablar?, ¿de la menopausia? No. Hablemos cosas más entretenidas”.

“Esa es la identidad que le quieren dar y están en todo su derecho. Hay que darle tiempo, porque Julio, si hay algo de lo sabe mucho, es de televisión”, concluyó Roldán.