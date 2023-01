Gissella Gallardo estremece con triste relato a semanas de la muerte de su padre

Para entrar en contexto, Gissella Gallardo inició el año de la peor forma, pues sufrió nada más ni nada menos que la perdida de su padre, Jaime Gallardo, el cual finalamente no pudo derrotar al siempre complicado cáncer.

Por esto mismo, se explica que la periodista en las últimas semanas se haya alejando un poco del mundo de la web y las redes sociales. Aunque ha aprovechado el espacio para desahogarse y compartir algunos mensajes con respecto a su ser querido.

El mensaje compartido por Gissella Gallardo

En este sentido, este jueves volvió a usar sus redes para compartir su sentimiento y dolor, publicando un conmovedor registro a través de su cuenta de Instagram.

De partida, la mujer escribió «pasan los días y la pena va aumentando”, mientra aparecía en una imagen acostada encima de una cama.

A lo que agregó: “Como muchos me han escrito, hay que aprender a vivir con ella”, donde además no perdió la oportunidad de dar las gracias a todos sus seguidores, que la han apoyado y le han hecho llegar cientos de mensajes expresándole todo el cariño en esta situación tan difícil.

«Leo cada uno de sus mensajes, pero aún no soy capaz de responderles, les agradezco de todo corazón por cada palabra que me escriben. Un beso y buenas noches”, concluyó la mujer que no la ha pasado para nada bien.

El posteo, como ha sido la tónica, no se demoró nada en llenarse de reacciones por parte de los internautas, quienes le manifestaron todo su apoyo para así levantarle un poco el ánimo.

«Te abrazo fuerte», «Es un proceso largo en el que uno va aprendiendo a vivir con el dolor y la ausencia de esa persona que tanto amamos…», Solo vive tu duelo, y si tienes que vivirlo a concho vívelo, si tienes que patalear, gritar, correr etc. Hazlo. Te lo digo por experiencia propia, yo perdí un hijo. Y creeme que lo mejor es vivir un duelo a concho. Cariños. Ya estarás bien. Tiempo al tiempo», fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.