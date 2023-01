Mauricio Pinilla le concedió a Daniel Alcaíno un inesperado comodín para su rutina en Viña 2023

El pasado 27 de enero Daniel Alcaíno visitó al ex futbolista Mauricio Pinilla, en el programa Agrícola TV. Aquí se sinceró respecto a diferentes temas de su vida personal y profesional.

El intérprete detrás del reconocido personaje, Yerko Puchento, entregó algunos detalles de cómo se sentía respecto a su próxima participación en el Festival de Viña del Mar 2023.

Fue durante esta conversación que el actor, decidió analizar parte de lo que realizará en la Quinta Vergara durante su próxima rutina como Yerko. De modo que en primer lugar señaló «Pasó mucho tiempo, nunca llegábamos a acuerdo. Estamos ansiosos, con muchas ganas y la adrenalina a mil».

A lo que el ex jugador de Universidad de Chile respondió de manera alentadora: «No tenemos duda de que te va a ir la raja en Viña, porque eres un ídolo nacional del humor«. Además de señalar sobre la misma, que le permitía hacer bromas sobre él: «Sabes qué, te autorizo para que me agarres para el hue… en Viña«.

Ante este permiso el comediante no tardo en entregar una advertencia entre risas, diciendo «¿En serio? Atente a las consecuencias» . A lo que el ex jugador aseguró de manera relajada «Hace años que aprendí a reírme de mí y con eso tengo la vida resuelta«.

Ahora, no hablaron solamente de asuntos profesionales. Pues fue inevitable tocar un tema bastante sensible, que ocurrió recientemente en la vida amorosa de Daniel Alcaíno.

La separación entre Daniel Alcaíno y Berta Lasala

Recordemos que fue durante la primera semana de enero que la noticia fue sacada a la luz por una periodista de ‘Zona de Estrellas’, quien habría señalado en sus redes sociales que la pareja de actores habría comenzado un proceso de separación definitiva.

Mientras que días después de que el rumor estallara en redes sociales, Lasala se pronunció al respecto, confirmando la separación. «Quiero partir el programa diciéndole a toda la gente que nos quiere mucho y nos conoce», mencionó la actriz.

Finalmente afirmó durante el espacio: «Se ha especulado mucho estos días sobre mi separación con Daniel Alcaíno. Yo les quiero contar que, estamos en este momento, en un proceso de separación».

Ahora, durante su entrevista con Mauricio Pinilla el humorista, Daniel Alcaíno entrego su versión de los hechos. «Yo tenía una relación con Berta hace 21 años, tenemos un hijo, pero fue conversado. (…) No hay infidelidades, no fue por algo en específico…Todavía vivimos juntos, compartimos la misma casa, pero claro, somos amigos y no somos pareja«, mencionó en primer lugar.

Posteriormente comentó «Son procesos y el tiempo lo dirá, no sabemos y hay que vivirlo. En algún momento vamos a vivir en casas separadas y ahí viene también como decía mi abuelo «el caldo de cabeza«.

Y ya finalizó confesando «Nunca se sabe, si la vida da tantas vueltas, y en una relación donde hubo tanto amor, con Berta viví una vida hermosa, tenemos un hijo hermoso y ahí estamos«.

Puedes revisar el capitulo completo a continuación: