Afirman que Yamila Reyna y Mono Sánchez se dieron la PLR

Como te habíamos contado recientemente, Yamila Reyna y Mono Sánchez se vieron en el centro de la polémica, esto luego de que se filtraran los pantallazos de una conversación subida de tono que el futbolista habría mantenido con otra mujer.

Parte de la conversación toma lugar, luego de que la tercera en discordia le enviara un video íntimo al arquero del Coquimbo Unido. «Qué buen video me mandaste. Me estuve acordando mientras entrenaba (…) Es que esos pechos y ese culo, uf. ¿La otra semana andarás por acá? ¿O no me vas a avisar?» le responde.

Es en este contexto que ahora, Cecilia Gutiérrez recurrió a su cuenta de Instagram para dar a conocer que Yamila Reyna y Mono Sánchez decidieron terminar su relación, luego de que se comprometieran en septiembre del 2021, a pocos meses de comenzar su relación.

«Yamila y Mono Sánchez terminaron» comenzó señalando la periodista a través de sus historias. Junto con mencionar que «El padre del jugador fue el encargado de ir a buscar las cosas del futbolista a la casa de Yamila».

Pero la cosa no termina aquí, ya que Gutiérrez aseguró que «Sánchez no niega las conversaciones, pero asegura a sus cercanos que no fue nada más que eso. Que nunca conoció a la chica en cuestión». Pese a esto: «Mono está concentrado en lucirse en su titularidad y no le descarta a sus cercanos que las cosas se arreglen con Yamila».

Yamila Reyna y la filtración de los pantallazos

Hay que mencionar que por estos días, Yamila Reyna está trabajando como jurado del Festival del Huaso de Olmué, instancia en la que el medio Tiempo X, le consultó por la filtración de los pantallazos de su hasta entonces pareja.

«No tengo mucho tiempo para pensar en eso, solamente tiempo para trabajar y el tiempo que me queda lo aprovecho para comer y dormir» comenzó señalando la argentina.

Por otro lado, Yamila Reyna afirmó que todos los rumores son una cosa que «afecta, pero estoy muy feliz con el presente que tengo y las cosas que van sucediendo creo que por algo suceden, y me hacen sentir más orgullosa de la mujer que soy»,