Yamila Reyna y su compleja relación con la infidelidad: «Crecí con un papá infiel»

La noche de este viernes se emite un nuevo capítulo de ‘Todo por ti’, donde la invitada será Yamila Reyna, quien además de homenajear a su madre, recordará su vida en Argentina, previo a su llegada a nuestro país, donde ya lleva una vida entera.

Para comenzar, la cordobesa hablará de su padre, el músico trasandino Daniel Reyna, apodado Sebastián “el Monstruo”. Este fue conocido por temas como ‘Arriba los corazones’ y ‘Baila este pasito’, y falleció en 2017. Ella lo define como “el gran amor de mi vida”.

“Lo tengo conmigo, le hablo en las noches, le pido consejos cuando tengo que tomar decisiones y le prendo una velita. Se me aparece en sueños y me dice qué hacer, me abraza. Tenemos una gran conexión”, sostendrá Yamila Reyna sobre el hombre, el mismo que fue la mayor influencia en su vida.

Según contará la actriz, sus padres se casaron en total pobreza, con la confianza de que algún día su papá iba a lograr el éxito como cantante. «Después vino la fama, vino el dinero, vinieron las mujeres, vinieron las adicciones. Él siguió siendo la misma esencia, pero sí se mareó con la fama… ese cambio debe haber sido difícil de manejar».

Junto con agregar que «Y mi madre ahí aguantando, soportando las tapas de revistas que hablaban de nuevos romances (…) Yo veía a mi papá a veces raro y no sabía qué era, y había excesos, y mi mamá discutiendo que por qué traía esto a la casa, y toda esta lucha que yo no entendía», recordará la argentina, cuyos padres finalmente se separaron a inicios del 2000.

A propósito de la influencia de su padre en su vida, Yamila Reyna reconocerá tener una larga historia de infidelidades por ver su ejemplo. “Yo fui muy infiel, de chica. Crecí con un papá infiel, mi hermano era infiel también, entonces yo pensaba que era normal ser infiel, y yo lo era”, revelará, agregando que ya no es así, y que sólo le sería infiel a cualquier pareja con Luis Miguel.

Los peligros que vivió Yamila Reyna en Argentina

También contará que el motivo por el que se mudó en 2002 a Chile fue precisamente por el exceso de fama de su papá, debido a lo cual la intentaron secuestrar varias veces. «Vi que en la mano tenía una navaja, lo empujé y corrí, crucé la avenida».

«Veo el auto abierto, un tipo esperando al volante. Sigo corriendo y este tipo me seguía. Escuchaba los bocinazos y decía ‘Prefiero morir atropellada que violada’», confesará sobre el último de esos incidentes.

Acerca del fallecimiento de su padre, por un agresivo cáncer, la madre de Yamila Reyna, Patricia González, contará que ella fue la última persona a la que él vio en su agonía. “Hablábamos mucho de la vida. Él me dijo que no habría podido llegar a ser Sebastián si no fuera por la mujer que tuvo. Estaba agradecido de haberme conocido, por los hijos que le di, por lo que aguanté. Y me pedía perdón todos los días (…) Yo creía en él. Sabía que iba a ser grande, porque tenía todo el talento. Yo creo que hasta el último día fue el gran amor de mi vida”, dirá la mujer.