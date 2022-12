Vale Roth da detalles de su embarazo: «Estaba como un flancito»

Sin duda que una Vale Roth dejó sin palabras a todos sus seguidores unas semanas atrás, luego de sorprender con el anuncio de que junto a su pololo, Miguel de la Fuente, se convertirán en papás por primera vez.

Es en este contexto que ahora la bailarina hizo una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, donde contó detalles de lo que ha sido su embarazo, revelando incluso cuándo es que conocerán el sexo de su bebé.

«El lunes parte la semana 15 de mi embarazo, y esta semana me sentí mucho mejor. En el tema de energía, no he estado durmiendo tanto como antes, y tampoco he tenido náuseas. Así que he estado bien», comenzó relatando Vale Roth sobre lo que han sido estos primeros meses de la dulce espera.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla agregó que «lo he notado porque antes estaba muy cansada todo el rato. Y ahora recién, después de tres meses, volví a retomar el entrenamiento. Estaba como un flancito, o una sustancia bien esponjosita».

Vale Roth y el sexo de su bebé

Junto con esto, Vale Roth relató que junto a su amorcito decidieron que sea su hermano el que se enterará del sexo de su bebé. «Va a ir mi hermano y a él le van a decir el sexo. Él va a saber, yo no voy a saber. No quiero que me diga nada, para que sea sorpresa de Navidad».

Hay que mencionar que este año, la ex chica Yingo comenzó una relación con el padre de su hijo, y en conversación con Las Últimas Noticias dio más detalles de lo que ha sido este tiempo juntos.

«Nos llevamos súper bien. Desde la primera salida que estamos juntos. Tenemos el mismo humor y no nos hemos peleado ni una sola vez. Tenemos muchas cosas en común. Me encanta, lo admiro demasiado. Es trabajador y regalón, me respeta» afirmó.