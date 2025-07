Pamela Díaz sorprendió al revelar que destacada humorista rechazó ir a su programa: «cuando tuviera los auspiciadores y la plata que la llamara»

El programa web de Pamela Díaz es un éxito, son varias las destacadas figuras que han sido parte de él, dejando momentos icónicos en cada una de sus entrevistas.

Sin embargo, no siempre fue así. En una entrevista junto a Daniel Fuenzalida, La Fiera reveló que una humorista famosa no quiso participar de su programa: le pedía dinero de por medio.

Mediante el programa «El medio día», Pamela confesó que Fernando Godoy fue uno de los primeros invitados, y no dudo en aceptar.

Humorista no aceptó ir a su pódcast

“Le conté mi situación, que estaba partiendo con mi canal de YouTube y me dice: ‘Negra, al tiro, ni un problema’. Lo hicimos afuera en la calle y pasaba la gente y todo eso”, partió diciendo.

En ese contexto, relató que ahora era turno de que otro personaje asistiera, y se le ocurrió contactar a una destacada humorista: «estaba en un muy buen momento», agregó.

“le habló y le dice que ella no da ninguna entrevista a medios digitales ni a ningún programa gratis”, respondió su representante.

Ante esto, la fiera le explicó su situación. «No tengo ni uno, estoy recién empezando: ‘Te juro que me va a ir bien, cabezona, te voy a invitar de nuevo y te voy a pagar lo que me pidas, pero necesito que me ayudes ahora’. Y me dijo que no, que no me iba a dar ninguna entrevista, que cuando tuviera los auspiciadores y la plata que la llamara», contó.

En la conversación con Daniel, Pamela Díaz no reveló de quién se trata, aunque si fue enfática en algo: «Se lo voy a decir en su cara cuando la entreviste”.

También puedes leer en Radio Corazón: «¡Que te vaya bien!»: Zúmbale Primo cierra con broche de oro esta versión de la Gran Noche de la Corazón 2025