«Que mujerón»: Ignacia Michelson saca suspiros con fotitos

Ignacia Michelson sin duda es una de las chilenas más populares en Instagram, pues con 2.2 millones de seguidores, la chiquilla siempre está compartiendo picaronas fotitos que dejan a más de alguno sin palabras por lo guapa que luce.

Eso si, hay que mencionar que solo hace algunos días, la ex chica reality pudo recuperar su cuenta, ya que ella misma le dio a conocer a su público que se la habían suspendido por motivos que desconocía, por lo que recurrió a una cuenta de respaldo para seguir subiendo contenido.

Y ahora que por fin tiene de vuelta su cuenta, Ignacia Michelson no se tomó nada de tiempo para ponerse manos a la obra y seguir encantando con sensuales registros que dejan nada a la imaginación. Así ocurrió en las últimas horas, luego de que publicara unas postales que dejaron la grande.

Resulta que la también DJ subió unas fotitos en las que aparece con un short de tela en color negro, acompañado de una camisa a juego que solo está amarrada en la cintura, dejando a la vista su escote, el que de inmediato dejó a sus seguidores vueltos locos.

Ignacia Michelson se llena de piropos

«Quieres que sea tuya y yo no soy de nadie Todos quieren de lo mío y yo no quiero a nadie», es el mensaje que escribió Ignacia Michelson para acompañar los registros que en cosa de minutos consiguió más de 36 mil me gusta y decenas de comentarios.

Algunos de los mensajes que recibió dicen: «Hermosa mi vida»; «Minisima»; «Nooo me encanta»; «Wow que bellísima y maravillosa»; «Que mujeron»; «Una obra de arte hecha mujer»; «Realmente eres muy hermosa»; «No es que me muero»; «La mami de Chile»; «la más diva»; «Mi polola»; «Guachona» y «No puedo con tanta belleza».