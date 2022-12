Pamela Díaz y su fuerte crítica a Raquel Argandoña: «Tira mier… por todos lados»

Pamela Díaz sigue disfrutando del éxito de su podcast llamado «Hoy es Hoy», donde suele conversar cosas sin filtro con sus invitados. Tal es el caso del reciente capítulo, donde se refirió sin filtro a Raquel Argandoña por la «agresividad» que mantiene la panelista de Tal Cual en su rol de comunicadora en la pantalla chica.

Cabe destacar que la Raca hace poco se incorporó a TV+ para protagonizar un espacio que no trata principalmente de farándula, tal como lo hacía al referirse de los distintos famosillos durante su paso por Zona de Estrellas.

La crítica sin filtro de Pamela Díaz en su podcast

Fue durante un episodio del espacio antes mencionado, donde la Fiera hablaba junto a Chiqui Aguayo y Jordi Castell sobre distintos temas de farandulandia. Ahí fue cuando el fotógrafo recordó el conflicto que tuvo la Quintrala con Vivi Kreutzberger en una de las ediciones de Vértigo de Canal 13.

«Todos sabíamos lo que había pasado, lo que pasa es que en esa época era un secreto a voces porque no se podía hablar de la hija de Don Francisco, pero Raquel fue mucho más allá», comenzó diciendo el comunicador, quien comparte pantalla con la Raca en Tal Cual.

En ese momento la Fiera sacó las garras para hablar de Raquel Argandoña de forma deslenguada. «A mi igual me da risa la Raquel, hasta el día de hoy… mírate primero. Es como que yo fuera alcohólica y me tiró en contra de los alcohólicos, una we… así, por decir, soy loca y hablo de los locos», señaló Pamela Díaz, según consignó La Cuarta.

Pero el tema no se quedó solo en lo anterior, ya que después de una consulta de Chiqui Aguayo, la voz principal del podcast hizo énfasis en sus palabras.

«Encuentro que hoy día la Raquel tira mierda por todos lados, a cada rato. Encuentro que no ha bajado el nivel de agresividad que tiene», aseguró la Fiera. Además, Pamela también agregó: «yo no puedo atrever a comentar a alguien, no sé, que te gorrearon, que te cagaron con esa forma de decir de ‘oh, esta niñita…», sostuvo la comunicadora para cerrar con un «mírate tú prinero…», dirigido a Raquel Argandoña.