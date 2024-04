Esta es la nueva participante de ¿Ganar o Servir?: «Me conocen nada más porque soy la exesposa de…»

La jornada de este viernes, desde Canal 13, se confirmó a la nueva participante que se sumará a ¿Ganar o Servir?, quien desde ya promete que va a protagonizar algunos de los momentos más polémicos del reality.

Estamos hablando de ni más ni menos que de Daniela Colett, quien se hizo conocida en nuestro país gracias a su relación con Eduardo Vargas, al que conoció en 2013 cuando el futbolista jugó por primera vez en Brasil. Posteriormente, se casaron en 2017, vivieron en España, Alemania, Inglaterra y México, tuvieron tres hijos y se divorciaron en 2021.

«La gente me conoce nada más porque soy la exesposa de Eduardo Vargas, pero yo creo que se pueden sorprender mucho conmigo», afirma la modelo, que actualmente vive con sus retoños en Brasil, donde tiene su propia marca de ropa.

Por otro lado, Daniela Colett admite que suele sufrir por amor. «Siempre me pasa eso con los hombres, me entrego mucho, soy muy intensa, muy profunda, y después me pasan cosas malas y sufro. Tengo un estilo bien peculiar de hombres… me gustan los chicos malos, todos hombres fuertes, tatuados y morenos. Es cosa de ver a mi ex marido. Y sé que con ellos la voy a terminar pasando mal, pero me entrego igual».

Lo que se puede esperar de Daniela Colett en ¿Ganar o Servir?

Es por esa intensidad que, en ‘¿Ganar o Servir?’, no descarta enamorarse. «Si veo a un chico que sí me gusta, de mi estilo y que me agrade, obviamente pueden pasar esas cosas. A mí me conquistan por la forma como me tratan: si me tratan muy bien y si veo que la persona está tratando de conquistarme, me empiezo a enamorar», admite la brasileña.

Sobre su personalidad, Daniela Colett se confiesa tranquila, pero excesivamente ordenada. «Yo siento que puedo tener un poquito de problemas de convivencia porque me gustan las cosas en su lugar, y si veo la casa desordenada, o que nadie se levanta temprano, puedo alterarme. Creo que soy muy fácil de llevar, pero mis amigas dicen que soy ‘pavio corto’, o sea que si algo no sale como yo quiero, me enojo».

Por último, sobre la fama que le traerá ‘¿Ganar o Servir?’, asegura que ya está acostumbrada a los cuestionamientos. «La gente ha hablado de mí desde que partí con Eduardo, es el costo de casarse con un futbolista, te juzgan. Sin siquiera conocerte, todos piensan que eres una mujer interesada».

«Además, al principio de mi relación con él me criticaban mucho porque era delgada y tenía la nariz grande. Yo tenía 22 años y nunca la gente había hablado de mi cuerpo así, así que me afectó mucho. Después de eso me operé cinco veces la nariz para llegar a mi mejor versión. Aunque tengo tres hijos, en mi cabeza me siento de 20 años porque disfruto la vida, hago fiestas, hago de todo y me gusta vivir así. Creo que nunca estuve tan bien, estoy en el mejor punto de mi vida», cerró.