Daniela Aránguiz arremete contra Karen Bejarano tras final de El Discípulo del Chef: «No cocinaba nada»

Varios coletazos dejó el episodio del sábado pasado en La Divina Comida, donde los invitados fueron la influencer, Daniela Aránguiz; la cantante, María Jimena Pereyra; el crítico gastronómico, Daniel Greve, y el conductor de Zona de Estrellas, Mario Velasco.

Este último dejó la grande después de que se emitiera el capítulo y se mostrara en la pantalla chica, la broma sin filtro que hacía alusión a Tonka Tomicic y al caso «Relojes Vip».

Pero claramente no solo fue eso, ya que del programa surgieron varios temas y uno de ellos lo desarrollo bastante la esposa del mago Valdivia. Este tenía relación con la ganadora de la tercera temporada de El Discípulo del Chef, Karen Bejarano.

«Mucho victimismo»

Regresemos en el tiempo y recordemos que la final de la tercera temporada tuvo en el podio a Daniela Aránguiz, Vanesa Borghi y Karen Bejarano. Esta última resultó la gran ganadora, lo que no cayó muy bien en las redes y menos en la reciente invitada a La Divina Comida.

«Cuando yo llego a la final, yo quería llegar con gente realmente seca en la cocina. Karen no cocinaba nada. Todo el programa se la llevaron criticándola y peleando con ella porque hacía lo que ella quería», soltó Daniela Aránguiz.

Pero la crítica no quedó ahí, ya que la también ex chica Mekano aseguró que la cantante desarrolló un personaje que se encasilló en el «victimismo».

«Una persona que tiene problemas económicos no anda en una Land Rover que cuesta 40 palos, no tiene una casa en Chicureo. ¿Por qué te las das de pobre si no lo eres?», agregó sin filtro la esposa del mago Valdivia.

Además, Daniela Aránguiz finalizó su cuestionamiento preguntando por qué Karen Bejarano pidió que la gente votara por ella para ganar los 15 millones del premio final en el programa. Esto ya que, según ella, lo podría haber utilizado para entregárselo a una amiga que tenía cáncer.