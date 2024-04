«Yo estoy enamorada»: Daniela Aránguiz revela desconocido detalle de su quiebre con Luis Mateucci

Sin duda que la noticia farandulera de la semana pasada resultó ser el inesperado quiebre de Daniela Aránguiz y Luis Mateucci, luego de que el argentino la llamara por teléfono para poner fin a la relación.

Hay que recordar que de acuerdo a los primeros rumores, el modelo la habría llamado desde el encierro en ¿Ganar o Servir?, luego de que se enganchara de Daniela Colett. A pesar de que la chilena afirmó que no era verdad, sino que al parecer le contaron que ella le estaba siendo infiel.

Pero en las últimas horas, se desmoronó la historia que contó Daniela Aránguiz y ella misma se encargó de contar lo que pasó realmente al interior del reality de Canal 13 y que se verá dentro de u mes y medio más.

Daniela Aránguiz y los motivos de su quiebre con Luis Mateucci

Resulta que en el más reciente capítulo de Sígueme, la chiquilla comenzó relatando que «Luis sabe que a mí me cuentan todo desde dentro del reality. También sé el fondo de aquella llamada de Luis. Sé lo que pasó».

Siguiendo por esta línea, agregó que «después de la llamada de Luis, a los dos días, el sábado, hubo una fiesta con actividades en esa casa y él se besó con Daniela Colett. Me dijeron que había sido por una actividad… pero por ahí se empiezan las cosas y si quieren que este juego continúe, lo encuentro válido».

De todas formas, Daniela Aránguiz reconoció que le dolió la situación de su examorcito y que está enamorada de Mateucci. «No puedo decir nada malo de él. Aquí no hubo infidelidad. Encuentro superválido que me haya llamado por teléfono para cortar esto antes y él no sentirse culpable después de la fiesta (…) Sabe lo que él hizo dentro del reality y sabía cuáles eran mis condiciones».

«Me dolió, porque sí me siento enamorada y eso es verdad. Fue importante en mi vida. Me devolvió muchas cosas. Nunca descartaría pegarse una rayita en el agua… pero más que eso, retomar una relación seria… no sé, no creo» afirmó. Agregando que «yo estoy enamorada de Luis».