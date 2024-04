Daniela Aránguiz revela coqueto mensaje de ex Tierra Brava tras su quiebre: «Así nos conocemos mejor»

Unos días atrás se dio a conocer que Daniela Aránguiz y Luis Mateucci terminaron su relación, esto luego de que el argentino la llamara por teléfono desde el encierro en ‘¿Ganar o Servir?’, tras engancharse de Daniela Colett.

Es en este contexto que, en el más reciente capítulo de ‘Sígueme’, la ahora panelista de farándula, reveló que uno de sus excompañeros de ‘Tierra Brava’ le envió un coqueto mensaje al enterarse de su nueva soltería.

El picarón mensaje que recibió Daniela Aránguiz

Resulta que Daniela Aránguiz no tuvo problemas en confesar que se trataba de ni más ni menos que de Fabio Agostini, la persona que le escribió sobre su soltería, además de recordar algunos episodios al interior del reality.

«Cuando estaba en el reality veía una tensión de Fabio conmigo. Cada vez que estaba sin Luis (Mateucci), se me acercaba», comenzó relatando. Admitiendo que «a Luis le dieron unas pataletas de celos, pero terrible. Estoy hablando de 1,93 metros de hombre, con así unas piernas».

Tras esto, Daniela Aránguiz confesó que igual sintió cierta atracción por el modelo. «Siempre pensé que teníamos como una onda, pero miraditas, nunca nos dijimos nada. Una vez sí me agarró en brazos cuando me lesioné y me dijo que era linda, que no sé qué. De caballero, nunca lo vi con otros ojos».

Por último, sorprendió al contar el audio que le envió Fabio. «Danielita, qué te voy a decir, ahora que ya te diste cuenta de que estuviste saliendo con un gilipollas, con el Mateucci» y que «lo mejor que te hayas dado cuenta de la clase de persona que es, así ya estás libre y no sigues perdiendo el tiempo con él».

Y para cerrar el tema, el español la invitó a salir: «Ahora que estás solterita, nos llevamos mucho mejor y estamos hablando bastante, pues una noche te invito a cenar. Y así nos conocemos mejor, que estar hablando acá por el chat. Así que bueno, ahí te la dejo. Te mando un beso».