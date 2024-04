«Quiero una esposa, no una madre»: La potente confesión de Fernando Solabarrieta tras separación de Ivette Vergara

La noticia de los últimos días en el mundo del espectáculo, es la separación de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, quienes pusieron fin a su matrimonio, tan solo unos meses después de una fuerte crisis que incluso llevó al comunicador a dejar la casa que compartían.

Hay que recordar que todo comenzó en el programa ‘Sígueme’, donde afirmaron que la pareja había terminado a principios de mes, lo que incluso llevó a la periodista a dejar el programa radial que conducían juntos.

Tras esto, es que en ‘Que te lo digo’, revelaron supuestos detalles de los motivos que llevaron al quiebre entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, afirmando que tras una fiesta, «Nuevamente llega (a la casa) en muy malas condiciones, Ivette dice ‘esto ya no da para más, nosotros ya lo conversamos, incluso te fuiste a hacer un tratamiento en extranjero’».

A raíz de esto, es que el comentarista deportivo conversó con el espacio de Zona Latina, a través de WhatsApp, donde confirmó que «hace un mes no estoy con Ivette Vergara. Hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso, palabras de Fernando, armar mi bolso e irme al departamento de mis papás…».

Es en este contexto que, en el programa de TV+ volvieron a contar nuevos detalles de la separación, luego de que Sergio Marabolí se contactara directamente con Fernando Solabarrieta, quien señaló que «está muy afectado y dice que este carrete no es verdad».

La confesión de Fernando Solabarrieta sobre su quiebre

Siguiendo por esta línea, el periodista informó que «está muy afectado por la separación, pero también por el rumor. Habló con Ivette, con su familia, para tomar una determinación en conjunto. Se trató el tema con altura de miras, asumiendo su problema, que ha sido muy difícil superarlo».

Junto con esto, confidenció que Fernando Solabarrieta quiere «una esposa, no una madre» y no quiere que Vergara «se sienta como una mamá». Por lo mismo que afirmó que ella no tenía que «estar asumiendo mis errores, seguir aguantando sus exabruptos».

Para cerrar, afirmó que Ivette se «hartó» de esta situación, por lo que tomó la decisión de agarrar todas sus cosas y abandonar la casa familiar.