La inesperada confesión de Luis Mateucci sobre su relación con Daniela Aránguiz en ¿Ganar o Servir?

No cabe duda que una de las noticias de la semana es el inesperado quiebre entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz tras el ingreso del modelo a ¿Ganar o Servir?, a pesar de que se veían más que felices en el exterior.

Hay que recordar que de acuerdo a los primeros rumores, el argentino llamó a la influencer desde el encierro para terminar con el romance, pues se enganchó de Daniela Colett y prefería ir por ella.

Es más, la propia Daniela Aránguiz confirmó la conversación con Luis Mateucci. “Sabe que a mí me cuentan todo desde dentro del reality. También sé el fondo de aquella llamada de Luis. Sé lo que pasó”.

“No puedo decir nada malo de él. Aquí no hubo infidelidad. Encuentro superválido que me haya llamado por teléfono para cortar esto antes y él no sentirse culpable después de la fiesta (…) Sabe lo que él hizo dentro del reality y sabía cuáles eran mis condiciones”, continuó.

Pero en el último capítulo de ¿Ganar o Servir?, Luis Mateucci sorprendió con una inesperada revelación sobre su romance y que cambia bastante la revelación que hizo Daniela Aránguiz sobre su quiebre.

La llamativa revelación de Luis Mateucci

Resulta que en medio de una actividad donde debían hacer revelaciones desconocidas, el ex Tierra Brava dio a conocer que previo a su ingreso al reality, la relación no estaba en su mejor momento.

“Ella decidió poner un stop para no estar con el estómago apretado viéndome en pantalla. Técnicamente ahora estoy soltero, me patearon” reveló, para sorpresa de sus compañeros.

Hay que recordar que previo al ingreso de Luis Mateucci al reality, Daniela Aránguiz llamó la atención con su mensaje para él. “Mi Luis, quizás esto no es una despedida o quizás sea la despedida para siempre”.

“Nadie sabe lo que puede pasar, pero yo solo me quedo con lo bonito porque no existe nada malo en nosotros una que otra maña, un que otro celo, pero nada grave” cerró.