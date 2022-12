Pablo Chill-E envió un inesperado mensaje que preocupó a sus seguidores

«Toy que dejo la música cu..» partió diciendo el cantante nacional, Pablo Chill-E que puso en evidencia su disconformidad en relación a los problemas internos dentro de su carrera musical.

El artista de música urbana sorprendió a sus miles de seguidores en las distintas redes tras publicar un curioso y particular mensaje que instala la incertidumbre en relación a su futuro en la escena urbana chilena.

Lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde compartió una fuerte reflexión en torno a sus futuros proyectos y carrera musical, dejando entrever que se alejará de la industria.

“Toy que dejo la música cu… y me dedico a otros negocios. Ahora todo es un circo con empresas millonarias que usan a otros we… sin talento pa explotar jóvenes que si tienen talento”, expuso con evidente molestia el interprete de «Hablamos Mañana» en el apartado de sus historias en la red social.

A lo que agregó en otra Instagram Storie, “El 23 sale Duende verde y era la música cu… no esperen nada más de mí. Ojalá no me lo bajen como me bajaron el tema con Yaga y Mackie. Y si lo bajan no fue por mi culpa porque la gente piensa que todo pasa por uno y en verdad en esta industria de mier… uno no controla nada”. Lo cual hace alusión a un próximo tema que estrenará y las disputas que ha tenido el artista dentro de la industria musical. Mensajes que posteriormente fueron eliminados.

Dicho esto, queda en una incógnita su futuro y los próximos proyectos de Pablo Chill-E dentro de la escena urbana, en donde sus fanáticos esperan poder seguir disfrutando de la música de uno de los impulsores del género en nuestro país. ¿Qué crees que decidirá el ShiShi Boss»?

¿Quieres ver sus reflexiones? Acá te las dejamos: