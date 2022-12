«La habrían visto muy acaramelada»: Gala Caldirola se habría reunido con un ex compañero de reality en Argentina

Hugo Valencia habría revelado detalles de la vida amorosa de Gala Caldirola. Fue en el pasado episodio de «Zona de estrellas», que el periodista afirmó que la española tuvo un cercano reencuentro con un ex compañero del reality «Volverías con tu ex».

Gala no ha salido de la mira de los usuarios desde que comenzaron los rumores de su supuesta relación con Mauricio Pinilla. A pesar de que ambos se han encargado de negar diferentes veces las especulaciones que circulan en redes sociales. Todos sus esfuerzos por desmentir los dichos, no habrían servido de nada. Todo porque el pasado fin de semana, se viralizaron lo que se consideró como las primeras imágenes de ellos juntos en una intima reunión familiar.

Las comentadas imágenes fueron parte de lo que se comentó durante el capitulo del programa de Zona Latina. Sin embargo, fue Hugo Valencia el encargado de señalar que la modelo no solo se estaría encontrando con Pinilla. Insinuando que la ex participante de «El Discípulo del Chef» estaría manteniendo un enredo sentimental con otra persona.»Yo tengo información que guarda una relación con Gala Caldirola y su estado sentimental con otro hombre, que no es precisamente Mauricio», señaló.

¿Gala Caldirola está en medio de un triangulo amoroso?

Según lo dicho por el periodista, entre el 19 y 20 de noviembre Gala habría realizado un viaje a Buenos Aires junto a su mejor amigo, Suro Solar. Y fue durante su estadía en Argentina que tuvo un reencuentro con Luis Mateucci.

Según lo que se comentó durante el programa, se le habría visto a la ex de Mauricio Isla en más de una ocasión de fiesta con su ex compañero de reality. «Uno tiene hartos amigos cruzando la Cordillera de Los Andes, y me comenta un chileno que reside allá que la habrían visto muy acaramelada, en dos discoteques junto al señor Luis Mateucci», contó el panelista.