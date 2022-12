¡No pasaba naipe!: Pancha Merino y la petición a Marocchino antes de tener relaciones

La actriz Pancha Merino sorprendió a todos al hacer íntima confesión, en relación al tiempo que espero junto a su pareja Andrea Marocchino para poder pasar al último grado.

Para entrar en contexto la figura televisiva, en estos momentos se encuentra formando parte del panel del programa de TV+, Tal Cual. Espacio que conduce Raquel Argandoña a la par de José Miguel Viñuela.

En dicho lugar, Pancha Merino contó la firme con respecto a su sexualidad, asegurando que le tomó un buen tiempo aceptar tener relaciones con su ahora futuro esposo. Aunque recalcó que estuvo en el departamento del italiano en la ciudad de Reñaca, donde durmieron acaramelados varias veces sin llegar a dar este paso.

Así lo expresó la intérprete, “no pasó nada en mucho tiempo, porque me gustó de verdad, además lo mandé a hacerse todos los exámenes”, quien también dijo, “a mí me tienen que mostrar todo así”.

Dichos con los que finalizó contando que, “antes de eso nada y eso que estuve todo el fin de semana en el departamento (…) hubo de todo menos grado 3″.

Ante esta confesión, el conductor del espacio José Miguel Viñuela señaló que lo que pedía Pancha Merino era un buen punto, para así evitar el VIH o cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual.

«Recuerdos de Vietnam»: Pancha Merino se acordó de la vez que le fueron infiel

Unos días atrás, en el mismo programa Tal Cual, la panelista detalló el porqué terminó su relación amorosa con el conocido senador Luciano Cruz-Coke, hace ya unos años.

En dicho espacio, Merino señaló que cuando tenía 23 años se fue de viaje con su ex pareja, en donde también estaba Raquel Argandoña.

En ese contexto, fueron invitados a hacer trekking, lo que a las actuales compañeras no les pareció y no quisieron sumarse. Aquí es cuando Argandoña saca su ojo de halcón y le advierte a la panelista de TV+, ‘ojo que esta le está coqueteando’ y yo dije ‘Pero esa? Es horrible, es un mastodonte’. Me dice ‘no te hagas porque tiene apellido y a estos les gustan las con apellido’”.

En esta línea, le respondió, “tú crees que me va a ganar’ y me dice ‘no, no, no, ojo’. Yo no pesqué y me fui con Raquel siguiéndola y él se quiso ir a un trekking. Ahí iba el otro corriendo, yo lo vi por la ventana, pero volví a pensar que ella no me llegaba ni a los talones”.

Tristemente para ella, tiempo después se dio cuenta que la «Quintrala» tenía razón, puesto que el ahora senador le terminó por ser infiel. «Pero me hizo un súper favor. Se quedó con ella, qué bueno y feliz, tienen una linda familia», cerró.