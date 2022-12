Naya Fácil y su reclamo por formalización: «Es probable que me tomen detenida»

En el último tiempo, Naya Fácil ha intentado mantenerse lo más alejada posible de las polémicas, es más, durante los últimos días se hizo viral luego de llegar hasta Viña del Mar para ayudar a las víctimas del incendio forestal.

Pero ahora, la chiquilla vuelve al centro de la noticia por la formalización a la que deberá asistir, tras la denuncia de la municipalidad de Caldera, por un hecho protagonizado en 2019, donde se desnudó al interior de una iglesia de la comuna.

Es en este contexto que Naya Fácil recurrió a sus redes sociales, para contar qué está pasando por un complicado momento relacionado con sus problemas judiciales, así que se descargó en Instagram.

El descargo de Naya Fácil

A través de sus historias, la influencer comenzó señalando que «la media volaita, que rabia y pena tengo. Ya no estoy ni ahí con nada loco, mañana es la audiencia culi… vieja conch… de Caldera, el medio show que está haciendo».

«Yo jamás hice nada tan grave para llegar a todo esto, mañana voy a su cagá de audiencia y es probable que me tomen detenida, pero no voy a viajar para allá y era. Qué pase lo que tenga que pasar, chaooo», continuó Naya Fácil.

Por otro lado, la joven aseguró que ya no es la misma persona del 2019. «He estado terrible enfocada en trabajar, llevo meses organizando mi rifa para andar huebia… porque eso es. Gente de Caldera, su alcaldesa vale nada, anda preocupada más de Naya fácil que de su propia comuna».

«Yo he cambiado caleta, asumo mis hue… del pasado pero me da tanta rabia, siendo que no he lastimado a ninguna persona y pedí las disculpas correspondientes», agregó.

Además, Naya Fácil mencionó que «Este año he tratado de hacer las hue… bien y no me dan la posibilidad de hacerla por zoom, lo único que me complica es viajar tan lejos».

Para cerrar, la chiquilla contó que toda la situación la tiene más que complicada, pues no encontró pasajes para Copiapó, por lo que le pidió ayuda a sus seguidores para encontrar viajes en bus, junto con un abogado en el sector que la represente.