Se puso la camiseta: Naya Fácil envió ayuda a los damnificados de Viña del Mar

Luego de la catástrofe que afectó a Viña del mar, producto del grave incendio que impactó a la ciudad, varios artistas urbanos manifestaron su ayuda hacia los damnificados, como Pailita, quien llegó hasta la comuna para entregar sus donaciones. En ese sentido, la influencer Naya Fácil también quiso ser participe de esta obra y se acercó hasta el Estadio Bicentenario de La Florida para realizar una donación a las personas afectadas.

La Nayita publicó en su cuenta de TikTok que se enteró de la terrible tragedia. La cual azotó a la región de Valparaíso en la víspera de Navidad.

Pero la influencer, apenas se entero de todo lo que estaba pasando decidió hacer algo al respecto, y llegó hasta un supermercado donde fue a comprar llevar diferentes artículos de limpieza y alimento, según lo cosignado por La Cuarta.

Naya Fácil esta con Viña del Mar

Después, Naya Fácil se dirigió hasta el centro de acopio en el Estadio Bicentenario de La Florida para entregar su aporte y motivar a sus “facilines” a que también se acerquen a ayudar.

El apañe de Pailita en Viña del Mar

En la noche de este jueves pasado se realizó una nueva edición de los premios La Junta, en la cual se galardonó a lo mejor de la música urbana de nuestro país. En el evento estuvieron casi todos los exponentes más destacados, pero uno que no llegó fue Pailita. El que prefirió dedicarse a una labor mucho más importante.

Resulta que luego de estar promocionando su nuevo EP durante todo el día y al enterarse de la tragedia en la quinta región, el cantante de ‘Na Na Na’, decidió saltarse la premiación y partir a ayudar a los afectados en los centros de acopio.

Así lo demostró a través de sus redes sociales, luego de compartir una postal en la que está junto a un grupo de colaboradores de Techo Chile, luciendo la misma de pechera, además de las Tens y un equipo de Emergencia.

El sentido mensaje del cantante

Pero esto no es todo, ya que posteriormente, Pailita publicó unas palabras en las que explicó sus motivos para faltar a la premiación y responder a las críticas de algunos usuarios.

«Felicidades a todos los muchachos que fueron premiados hoy en La Junta, se lo merecen. Mala mía por no asistir, pero ando apañando a la gente acá en Viña, ahora recién voy a dormir, estuvimos toda la tarde y noche colaborando en los acopios» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Pailita agregó que «no se molesten. A mí me hubiese encantado estar compartiendo con ustedes, pero no me puedo hacer el weón con todo esto que está pasando».

Junto con mencionar: «Les doy mis explicaciones igual porque he visto cada comentario aweonao de gente poniendo en contra a todos los artistas, generando odio en donde no hay, y en un momento donde más necesitamos apañarnos y estar juntos».

«Preocúpense de ayudar cabros, entregar amor, corten el show con los premios de quién ganó o quién tiene que ganar, como si fuera la final del mundo la wea, bendiciones pa todos, los quiero» cerró Pailita.