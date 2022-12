«Mejor que el vino»: Ingrid Cruz encanta con veraniegas postales en bikini

Con más de un millón de seguidores cuenta Ingrid Cruz tan solo en Instagram, donde siempre está compartiendo registros de sus papeles en las teleseries donde trabaja, además de hablar de su día a día y mostrar a su familia.

Es en este contexto que recientemente la actriz nacional dejó la grande entre sus fanáticos, luego de compartir unas destapadas fotitos, en las que se luce posando con un bikini color turquesa, disfrutando de los días de calor que tenemos por estos días en la capital.

«Domingo de manguereo Estoy arreglando mi jardín y aún no está listo así que a la antigua, mojándose con la manguera !!! Que tengan una linda semanita corta!! Y a armar el arbolito 🌲 Ya lo armaron???», escribió Ingrid Cruz para acompañar las postales.

Al poco tiempo, la intérprete de Mega, recibió más de 32 mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores en el posteo, quienes no dudaron en llenarla de piropos por lo regia que luce y asegurarle que está más guapa que nunca.

«Alguien dijo mejor que el vino?»; «Diosa valkiria»; «te falta la pura capa para ser «Super Rica»»; «Eres tAn TaN TAN hermosa»; «Preciosa»; «Amor eterno»; «Eres la mejor»; «Fuiste, eres y serás…la más linda»; «Hermosa mi monjita»; «Topisima»; «bellisima» y «cosa mas preciosa», es parte de lo que le dejaron a Ingrid Cruz.

La honesta reflexión de Ingrid Cruz

Hace un tiempo, Ingrid Cruz se llenó de aplausos por parte de sus seguidores, gracias a una sentida reflexión en la que se refirió la la violencia que existe en redes sociales actualmente y la poca capacidad de debate.

«Se han dado cuenta lo difícil que es conversar hoy? Todo el mundo quiere discutir, pero no por el arte de expresar una opinión distinta, no descalificaciones y respuestas drásticas, extremas y súper violentas… y yo soy manda a hacer pa hablar y nada que me guste más que conversar con personas que piensen distinto a mi, me encanta» es parte de lo que escribió.