Ignacia Michelson y Marcianeke sorprenden en la alfombra roja de Premios MUSA

No cabe duda que la relación de Ignacia Michelson y Marcianeke es una de las que tomó por sorpresa al público durante este 2022. Pues los chiquillos fueron captados perreando de lo lindo en una fiesta y de ahí no se separaron más.

La ex chica reality contó varios detalles de su romance e incluso protagonizó el videoclip de una de las últimas canciones del artista urbano. Pero hace unas semanas, confesó a través de Instagram que todo se había terminado entre ellos.

Por medio de sus historias, Ignacia Michelson reveló que se encontraba completamente soltera, luego de que un usuario le preguntaba si acaso estaba con alguien.

Tras esto, otro seguidor le preguntó «¿Por qué nadie te toma en serio?», a lo que la chiquilla señaló que «Primero es en serio, segundo todos me toman en serio, la que no soy yo. Soy muy loca, no me aguantan».

El regreso de Marcianeke e Ignacia Michelson

Pero cuando todos pensaban que ya no había vuelta entre Ignacia Michelson y Marcianeke, los tortolitos dejaron la grande al aparecer juntitos en la alfombra roja de la última edición de los Premios MUSA, donde el artista urbano era uno de los grandes invitados de la noche.

En conversación con Radio ADN, el intérprete de ‘Dímelo Ma’ aclaró cual es la relación actual que tiene con la también DJ. «Estamos hablando ahí de nuevo» lanzó entre risas.

Por su parte, Ignacia Michelson señaló que «Pasa lo que pasa, estamos en buena onda, nos volvimos a hablar, bueno nunca dejamos de hablar en verdad, pero ahora nos volvimos a juntar, lo vine a acompañar a él».

Aunque la cosa no se quedó ahí, pues la ex conejita Playboy compartió una postal en su cuenta de Instagram que ya pudo recuperar, donde escribió: «Premios musa Con el chico», recibiendo más de 153 mil me gusta y cientos de comentarios en cosa de horas.