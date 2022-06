Ingrid Cruz sube fotito con potente reflexión: «Todo el mundo quiere discutir»

Más que activa es Ingrid Cruz en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, a los que encanta con postales de su día a día, de su familia; además de sus próximos proyectos.

Es en este contexto que recientemente la actriz nacional sorprendió a su público al compartir una divertida postal con temática de Stranger Things, la que acompañó con una especial reflexión sobre la necesidad de la gente de pelear en redes sociales.

«Se han dado cuenta lo difícil que es conversar hoy? Todo el mundo quiere discutir, pero no por el arte de expresar una opinión distinta, no descalificaciones y respuestas drásticas, extremas y súper violentas… y yo soy manda a hacer pa hablar y nada que me guste más que conversar con personas que piensen distinto a mi, me encanta» escribió Ingrid Cruz.

Siguiendo por esta línea agregó: «Alguien plantea su opinión (sea cual sea) y si piensa distinto se le funa, le hacen burlas y las destrozan en las redes…Y quien dijo que todos tenemos que pensar iguales? Si tú me expresas algo con respeto, dialogaremos y ojalá tengamos una conversación diversa y entretenida. Pero últimamente cada vez me quedo más callada…y no me gusta».

«Quizá eso solo esté pasando en Chile, no lo sé? Pero lo pensé mucho hoy…jajajaja no tiene nada que ver con la foto…me fui en la vola’… Les mando un abrazo apretado y que tengamos una semana hermosa» cerró su mensaje.

Solo mensajes de apoyo a Ingrid Cruz

Al poco tiempo de compartir la postal, Ingrid Cruz recibió más de cuatro mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en aplaudirla por la reflexión que se mandó.

«Sí, es verdad. Porque ahora la dinámica no es escuchar sino andar a la defensiva»; «tienes razón, la gente esta volviendose mas agresiva e intolerante, y mas en redes»; «Así lo es y soy como tu, me encanta conversar con personas que piensan distinto a mi, pero hoy en dia todo se genera discusiones»; «La gente no puede aceptar que otros opinen o piensen distinto» y «Se extraña una buena conversación, de esas que podían durar horas sin que se generaran peleas» le escribieron.