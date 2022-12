La polémica respuesta de Daniela Aránguiz al live de Anita Alvarado

Este domingo recién pasado, Anita Alvarado realizó su anunciado live en Instagram, el cual contó con una gran audiencia que superó las 80 mil personas. Aquí se descargó y dijo todo lo que tenia guardado respecto a la ex pareja, Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz.

No olvidemos que todo este drama comenzó luego de que la ex geisha diera su opinión respecto a la vida amorosa de Daniela y el Mago. “¿No tiene dignidad esa mujer?”, se refirió en ese momento a la ex chica Mekano.

Ante esto, Aránguiz no guardó silencio y se dirigió directamente a sus historias para responder a los dichos de la emprendedora “No tengo la culpa que no pescaran en serio a tu hija y que tú le enseñaras a no tener valor de meterse con hombres casados y con familia”, aseguró.

Anita no dudó en atacar de vuelta, pues no toleró que se refirieron a su hija. Por lo que salió a anunciar que el domingo 11 de diciembre, a las 19hrs, realizaría un live en el que sin dudas la haría llorar. Este contó con una gran audiencia, superando las 80 mil personas.

«Esta historia empieza cuando mi hija tenía 17 años, y si anduvo con tu marido. Conocí a tu marido en mi casa y si fuiste gorreada, si», declaró en su transmisión. «Daniela, a ti te iban a dejar», aseguró.

Así respondió Daniela Aránguiz a Anita Alvarado

No pasó mucho tiempo para que la panelista de Zona de Estrellas respondiera a todo lo que se dijo en la transmisión. Fue a través de publicaciones en las historias de su cuenta oficial, que reaccionó a lo dicho por Anita. Compartió una noticia sobre el live, en el cual aprovechó de realizar una fuerte acusación «Por qué no habla de los abuelitos que le robó toda su jubilación».

Esta no fue la única publicación realizada por la influencer. Además, compartió una imagen en sus historias en la que se mostraba el rostro de Anita junto a la cara de Michael Jackson, sin embargo esta fue borrada unos minutos después de ser compartida.