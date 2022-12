El nuevo canal de Diana Bolocco le estaría haciendo millonaria propuesta

Ya han pasado un par de semanas desde que se confirmaron los rumores respecto a la salida de Diana Bolocco de Mega. Y actualmente lo que ha estado circulando, son nuevas especulaciones respecto a cuál sería su nueva casa televisiva.

Recordemos que en el año 2018 Bolocco, tuvo una inesperada salida de Canal 13 que sorprendió a muchos. Sin embargo, este final de contrato fue un paso para dar bienvenida a la que sería una nueva etapa en Mega, la cual duraría alrededor de 4 años.

Diana, se incorporó al canal para ser parte del matinal «Mucho Gusto». Sin embargo, su estadía en el programa matutino, fue más breve de lo esperado. Pues terminó por dejar el programa no de la mejor manera. Posteriormente, luego de unos meses fuera, se confirmó también su salida de Mega.

La salida de Diana Bolocco de Mega

Recordemos que hace aproximadamente dos semanas, Mega a través de un comunicado de prensa anunció la salida de Diana Bolocco del canal. Así consignó ADN:

«Diana está con nosotros desde el año 2019 y durante este periodo, su talento, carisma y versatilidad le permitieron ser un importante aporte en los diferentes proyectos en que participó, como lo fueron el matinal Mucho Gusto, el reality Resistiré, el programa de talentos El Retador y el de concursos Quién Quiere Ser Millonario”, fue lo señalado en el escrito.

Además agregaron que: “Esperamos que Diana se lleve de Megamedia los mejores recuerdos, personales y profesionales, y le deseamos el mayor de los éxitos en los futuros desafíos que decida emprender”.

Esto finalmente abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre el futuro televisivo de la periodista. Hasta el momento se han señalado diversos canales, sin embargo esta semana un programa de Zona Latina, habría expuesto información que estaría confirmando donde haría Bolocco su retorno a la televisión.

La millonaria propuesta laboral de Chilevisión

Fue durante el programa «Zona de Estrellas», que la periodista Paula Escobar, habría revelado que Diana Bolocco está en conversaciones con Chilevisión.

Según señaló la periodista, la ex «Mucho Gusto» estaría negociando nada menos que un millonario contrato con esta nueva casa televisiva. La suma a la que apuntó fue de 20 millones de pesos. Pero fue otro panelista, Manu González, quien habría comentado que en realidad estaría llegando a los 25 millones «Es una cifra parecida a la que tenía en Mega», señaló.

Mientras que Escobar no se ahorró comentarios dentro de la conversación señalando «Sería bien suculento el nuevo contrato».

El tema no terminó ahí, pues también habrían señalado que Diana estaría lejos de llegar a un matinal. Si bien se incorpora al área de entretenimiento, aún no habría programa concreto para ella: “Estarían haciendo proyectos para ella porque, en este minuto, un programa estable para Diana Bolocco, no hay”.