Con romántico mensaje de Diana Bolocco a Cristián Sánchez comenzó La Puerta Millonaria

Este jueves, a las 17 horas en punto, desde el estudio 10 de Canal 13 se dio inicio al nuevo espacio de concursos “La puerta millonaria”, conducido por Cristián Sánchez.

Al comenzar el programa, se explicó la dinámica del juego, incluyendo la inscripción a través del sitio web oficial y los premios a entregar en alguna de las 9 puertas que los participantes deben escoger, incluyendo el comodín positivo, el “Cris de la suerte”, y el negativo, el “Sr. Tacaño”.

Tras ello, sorprendieron a Cristián Sánchez con un mensaje grabado por su esposa Diana Bolocco y sus hijos Gracia y Facundo, deseándole suerte en su primer día de vuelta en Canal 13 -donde realizó en el pasado programas como “Pantalla abierta”, “Viva la mañana” y “Alfombra roja”, entre varios más- en lo que fue un emotivo momento para el animador.

El juego se inició con los primeros seis participantes: Miguel, Francisco, Daniela, Ignacio, Cinthya y José. Quien obtuvo el monto mayor fue Ignacio, con $700 mil, y con eso se convirtió en el primer clasificado para llevarse el premio mayor del programa.

Los segundos seis participantes fueron: Lidia, César, Marcela, Paolo, Nathalie y Romina. Quien obtuvo el monto mayor fue Paolo, con $1 millón, y con eso se convirtió en el segundo clasificado para llevarse el premio mayor del programa.

En la semifinal entre Ignacio y Paolo, ambos tenían que escoger entre dos puertas para ver quién seguía en competencia, siendo Paolo el triunfador. Finalmente, en la etapa final de la ruleta, que permite multiplicar hasta por 10 el monto obtenido. Paolo terminó quedando en un premio final de 5 millones de pesos, siendo el primer premiado del programa.

Cristián Sánchez y el debut de La Puerta Millonaria

“Lo pasé espectacular en este primer capítulo, se me pasó volando y me encantó la energía de los participantes, todos con la ansiedad de tener la posibilidad de llevarse un premio importante, y con una gran química. Además regalamos 5 millones de una, lo que espero que se repita, porque yo pretendo convertirme en el Cris de la Suerte, encarnarme en él y regalar millones todos los días”. Comentó Cristián Sánchez tras el primer capítulo del programa.

En tanto, sobre el saludo de su esposa y sus hijos, el animador afirmó que lo tomó totalmente por sorpresa. “No me lo esperaba para nada, de hecho abrí una investigación para averiguar quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del saludo”, dijo.

“Fue ultra emocionante, y yo soy sensiblón, entonces se me apretó un poco el pecho y la garganta y me dio miedo llegar a quebrarme. Pero me encantó, porque al principio me emocioné con el saludo, y después me revitalizó, y me dio una energía exquisita porque es lindo sentirse acompañado por la familia”, agregó.