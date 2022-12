Daniela Aránguiz sorprende con destapada postal a potope

Con más de 800 mil seguidores cuenta Daniela Aránguiz en Instagram, a los que enamora con coquetas fotitos, además de hablar de su día a día y sus nuevos proyectos en televisión.

Hay que recordar que en las últimas semanas, la ex chica Mekano no solo se convirtió en el centro de la noticia por su comentada separación de Jorge Valdivia, sino que también por su llegada a ‘Zona de Estrellas’ como panelista, en reemplazo de Raquel Argandoña.

Es en este espacio que Daniela Aránguiz se ha confesado en varias ocasiones sobre su vida familiar, incluso contando detalles de cómo ocurrió el quiebre con el Mago y cuál es su relación con él actualmente.

De todas formas, la chiquilla sigue más que activa en su cuenta de Instagram, dejando la grande con coquetos bailes y osadas postales. Así es como ocurrió recientemente, luego de que se luciera con una fotito en la que no dejó casi nada a la imaginación.

Resulta que Daniela Aránguiz publicó una selfie en la que aparece completamente desnuda, cubierta solamente por su larga cabellera negra, además de mostrar su trabajado físico, que sin duda la llenó de piropos.

Daniela Aránguiz desmiente a Sergio Rojas

Hace unos días te contamos que Sergio Rojas aseguró en su programa online que la panelista se habría enterado de la infidelidad de Jorge Valdivia, luego de instalar un GPS en su auto y rastrearlo hasta ni más ni menos que un motel.

Es en este contexto que Daniela Aránguiz no dudó en salir a responderle a través del programa de espectáculos. «Te quiero decir a ti Sergio Rojas que eres un mentiroso. Lo que dijiste de mí es totalmente falso».

Siguiendo por esta línea, también afirmó: «no sé quién te habrá dicho esa mentira. A mí me importaría poco si fuera verdad porque yo estoy separada, tengo una relación muy bonita con Jorge, estando separados», complementó, según informó La Cuarta.

La también influencer no se quedó solamente en lo anterior, ya que fue enfática en sus palabras al desmentir a Sergio Rojas en la pantalla chica. «Poner un GPS es algo grave, penado por ley, y yo no le he puesto un GPS a nadie, nunca. Ni siquiera mis autos tienen GPS», cerró.