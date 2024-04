La coqueta confesión de Daniela Aránguiz sobre Luis Mateucci: «Supe lo que era una relación íntima satisfactoria»

Este viernes se emite la esperada entrevista de Daniela Aránguiz en ‘Podemos Hablar’, en la que se promete que se confesará sin filtro sobre los temas que la han tenido en el centro de la polémica durante los últimos días.

Y en uno de los últimos adelantos que publicó CHV, la panelista de farándula se refiere a la relación que mantuvo con Luis Mateucci, la que terminó hace poquito. «Yo de este hombre no tengo nada malo que hablar. Luis para mí fue un pilar fundamental a no retroceder, poder sentirme querida, a que mi ego volviera, a sentirme joven de nuevo, a salir a bailar».

Siguiendo por esta línea, Daniela Aránguiz afirmó que el argentino le hizo muy bien, e incluso reveló un picarón detalle de su intimidad. «Me sentía feliz, muy feliz y fui muy feliz con él y me devolvió mi autoestima, supe lo que era tener una relación íntima satisfactoria».

El quiebre de Daniela Aránguiz y Luis Mateucci

Por otro lado, sobre su ruptura, de la cual se rumoreó que había sido por teléfono, luego de que Mateucci se enganchara de Daniela Colett dentro de ¿Ganar o Servir?, la chiquilla se encargó de desmentirlo de inmediato en el programa de CHV.

«Nosotros habíamos llegado a un acuerdo, desde antes. Te voy a decir algo, cuando uno tiene una amistad más que una relación, es super bueno, tú me estás hablando de proyectarme y yo no quiero proyectarme a futuro con nadie, yo quiero pasarlo bien», afirmó.

Junto con agregar que «yo ya me proyecté en lo que me debía proyectarme, no quiero tener una familia, yo quiero tener un pololeo, su cosita, su rayita en el agua, yo quiero pasarlo bien y vivir, lo que no viví nunca y no sé en que momento me vi envuelta en esta relación… y yo lo quiero muchísimo».

Por último, hay que mencionar que en el reality, Luis Mateucci confirmó que entró soltero. «Ella decidió poner un stop para no estar con el estómago apretado viéndome en pantalla. Técnicamente ahora estoy soltero, me patearon».