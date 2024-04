«Mostró fotos de mi hijo fallecido»: La grave acusación de mamá de Tomás Bravo

Pese a que han pasado más de tres años desde la desaparición del pequeño Tomás Bravo en el sector de Caripilún, provincia de Arauco, a quien encontraron sin vida tras una larga búsqueda. Su caso sigue presente en el colectivo de nuestro país.

Es en este contexto que, a través de sus redes sociales, Estefanía Gutiérrez, madre del menor, compartió una grave acusación sobre como se estaría llevando la investigación, lanzando sus dardos en contra del abogado del padre del menor.

«Gente tengo mucha rabia y pena. Han pasado a llevar la honra de mi hijo, vulnerando sus derechos aún fallecido, su integridad», comenzó señalando la mamá de Tomás Bravo.

La fuerte denuncia de la madre de Tomás Bravo

Siguiendo por esta línea, la joven agregó que «estoy destrozada. Me enteré recién ayer que este miserable de Cristian Echaiz, abogado del padre de mi hijo, Moisés Bravo, le mostró fotos de mi hijo fallecido a una supuesta médium sin autorización de mi persona».

Para continuar, indicó que «me da tanta impotencia, no pude dormir en toda la noche. Me enteré de esto cuando leí la actualización de la carpeta de investigación. Tengo terror y miedo que después de tantas filtraciones a la prensa, que claramente vienen de fiscalía y los querellantes, puedan filtrar las fotos de mi niño sin vida públicamente. ¿Quién me asegura que esto no pueda pasar?».

«¿Dónde mierda está la Defensoría de la niñez? Y no solamente pasó eso: la investigación, durante estos tres años, se ha aferrado a una miserable declaración de una supuesta médium, sin ninguna base científica», mencionó Estefanía Gutiérrez.

Por último, indicó que planea llegar hasta las últimas instancias legales. «Si la justicia de mi país no me apoya, voy a buscar ayuda internacional. Y este miserable que sale aquí abajo (en referencia al abogado), también es parte de esta mafia. No confíen en él, es una mierda de ser humano».