Antonella Ríos y la venta de fotos eróticas: «Hay que hacer lo que hay que hacer»

Este jueves se estrenó un nuevo capítulo de ‘Socios de la Parrilla’, donde Juan Falcón y Antonella Ríos se reunieron con su compañero de ‘Brujas’, Jorge Zabaleta, donde se refirieron a su tiempo en la teleserie y temas de todo tipo.

Y uno de los temas que no quedaron ausentes es la venta de fotos eróticas que hace la actriz a través de redes sociales, quien confesó que comenzó como un emprendimiento para mantenerse durante los años más duros de pandemia.

«Estábamos encerrados en la casa, yo estaba a punto de vender mi departamento y me dije ‘hay que hacer lo que hay que hacer y vamos de frente sin vergüenza’. Además, a mí me gusta, no es que me esté esforzando en hacer algo que para mí sea una lata», comenzó relatando Antonella Ríos.

Siguiendo por esta línea, la intérprete indicó que «Esto abre puertas y cierra puertas, y uno tiene la decisión de qué puertas yo considero me sirven o me dan ganas de entrar. La tele cerró las puertas y las marcas publicitarias yo creo que también. Pero eso pasa por ser un país de doble estándar».

Antonella Ríos y el amor

Por su parte, con relación al amor, Antonella Ríos contó que en plena pandemia se enamoró del cerrajero que fue ayudarle con una llave de su departamento. «Pololeamos durante dos años, pero ya se acabó y ahora estoy soltera», destacó. Junto a esto, confesó que el término de la relación se debió probablemente por la personalidad de ella.

«Yo soy insoportable, soy muy mandona, dominante, tengo mis cosas. Tengo mucha intensidad, soy muy celosa y las cosas no fluyen. Él terminó conmigo, tengo 48 años y él 33″, indicó.

Para revisar todos los capítulos de ‘Socios de la Parrilla’ los puedes revisar a través del siguiente link, además de ver los mejores momentos.