Antonella Ríos revela drástica operación de cara a los 50 años: «Se pusieron más tristes»

El próximo 31 de julio, Antonella Ríos celebra sus 50 añitos, y para recibirlos como corresponde, este miércoles se sometió a una especial operación estética. La que tenía vista por un buen tiempo, pero que esperó hasta el momento adecuado.

En conversación con Página 7, la actriz confesó que «hace mucho tiempo que yo me quería hacer una pexia mamaria, que es cuando la gente dice ‘se levanta las pechugas’ (…) siempre pasa después del embarazo (la caída del busto). Pero en mi caso fue por un tema de subida y bajada de peso».

«Estoy en un proyecto personal de cambio corporal no solo estético, sino que también por salud, porque a fines de julio cumplo 50 años. Y para mí ha sido toda una revelación esto de cambiar de folio (…) a partir de esto, como que de cierta manera uno dice ‘ya no son los 40, ahora son los 50, cómo me preparo para adelante’», continuó Antonella Ríos.

¿Por qué Antonella Ríos entra a pabellón?

Además, la influencer mencionó: «Nunca me ha importado mucho la opinión del resto sobre cosas que yo me haya hecho estéticamente. Pero ahora lo veo como un proyecto personal para sentirme cómoda conmigo y disfrutar mi juventud todavía».

Durante la entrevista con el medio antes nombrado, Antonella Ríos confesó que «esto me tiene entusiasmada porque mis pechugas se pusieron más tristes porque bajé de peso. Así que estoy con las ganas de hacer este ‘refresh’, que también tiene que ver con la autoestima».

«Al exponerse uno puede eventualmente recibir comentarios inesperados y poco amables, pero que me afecten realmente en el día a día para que me detenga y deje sentir lo que siento, no, pero sin duda uno siempre está diciendo ‘¿para qué la mala onda?’» siguió.

Por último, explicó que «este ‘refresh’ no es solo estético, sino que tiene que ver con una cosa interna, una maduración profunda. Y ser coherente al no tener miedo al qué dirán».