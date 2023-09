Antonella Ríos deja la escoba con picarona confesión íntima: «Uno necesita»

No cabe duda que la noticia de los últimos días dentro del mundo de la farándula es el quiebre entre Julio César Rodríguez y su polola Natu Pau. Por lo mismo que en Me Late no podían dejar de lado este tema, refiriéndose a los posibles motivos que llevaron al quiebre.

Y durante la conversación, una de las posibles razones que abordaron es la falta de intimidad que pudo llevar al quiebre. Pues durante estos días, el animador está más que ocupado con todos sus proyectos, lo que no le dejaba tiempo para disfrutar de su vida en pareja.

Es en este contexto que, Antonella Ríos dejó sin palabras a sus compañeros de panel, con una íntima confesión que ninguno se esperaba.

«Yo me autosatisfago todos los días», comenzó señalando la actriz nacional. Además de agregar que cuando está en pareja, la cochiná se tiene que hacer «por los menos dos veces a la semana. El punto es que uno necesita el contacto físico».

Frente a esto, es que en redes sociales, una seguidora le preguntó a través de redes sociales si tenía la ayuda de algún juguete en esos momentos de soledad. «Hay uno que se llama Satisfayer que es bien bueno, que te hace como… (hace el gesto de succionar la zona íntima). Se los recomiendo a las chicas que nos están viendo. Satisfayer, JapiJane».

Antonella Ríos y su nuevo amorcito

Hace un tiempo, Antonella Ríos estuvo invitada a Podemos Hablar, donde se confesó de su vida amorosa, luego de que Jean Philippe Cretton le dijera «te veo con un pelo brilloso, radiante y con la mirada proyectada hacia el infinito», agregando que «¿Será el amor que te tiene así?».

Luego de unos momentos para hacerse de rogar con la respuesta, Antonella Ríos confesó que «ando súper bien». Es más, la chiquilla aseguró que «estoy conociendo a alguien» y volvió a recalcar que «estoy súper bien».

«Lo conocí por ahí, por ahí» señaló sin dar más detalles, además de agregar que «No quiero dar detalles, ¿para qué? Yo estoy en el nivel». Para luego pasar a definir que se encuentra «la génesis de toda esta relación, todo funciona bien».