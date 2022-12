¡No se le escapa ninguna! Daniela Aránguiz destapó la supuesta relación entre Karen Bejarano y reconocido futbolista

Daniela Aránguiz volvió a sacar al baile a Karen Bejarano, con un comentario bastante inesperado. Se habría referido a un supuesto romance entre la cantante y un reconocido futbolista chileno.

Fue durante el programa «Zona de estrellas», que la ex del «Mago» Valdivia encontró la oportunidad para referirse nuevamente a su ex compañera de «El Discípulo del Chef».

Los penalistas se encontraban analizando y comentando los romances que han estado presentes en la vida de los diferentes jugadores de la selección chilena. Y durante ese momento fue que Aránguiz aprovecho de realizar un inesperado comentario «Faltó la Karen Paola con Gary Medel».

El breve comentario despertó la curiosidad y la sorpresa en los compañeros de la influencer. Si bien no profundizó en el tema con detalle como muchos esperaban, insinuó que era el futbolista quien tenia un ligero enamoramiento por Karen. «Lo único que voy a decir es que Gary pololeó con la primera señora porque se parecía a Karen Paola”, afirmó.

Daniela Aránguiz arremete en contra de Karen Bejarano

Si bien la modelo no dio más detalles respecto a Medel y Bejarano, si aprovechó para lanzar un comentario que volvió a dejar en claro que ella no esta para nada en buenos términos con la cantante. “Ahora no. Estoy hablando de Karen Paola, no de Karen Bejarano, la niña simpática, la que no tenía el ego a la mier…”, comentó.

Recordemos que el conflicto entre estas dos ex chicas Mekano, comenzó luego de que ambas tuvieran la oportunidad de participar en el reality de cocina «El Discípulo del Chef» de CHV, del cual Karen fue la ganadora. Algo que a la panelista de Zona Latina no le gustó para nada y así lo comentó tiempo después «Karen no cocinaba nada. Todo el programa se la llevaron criticándola y peleando con ella porque hacía lo que ella quería», mencionó aquella vez cuando fue invitada en «La Divina Comida». Y desde entonces se mantiene una tensa relación entre ambas.