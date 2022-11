Latife Soto y su advertencia por eclipse lunar: «No regale su energía»

Durante la madrugada de este martes 8 de noviembre no solo estuvo marcada por el fuerte temblor que nos despertó a muchos en la zona central, sino que también se pudo ver de forma muy leve el último eclipse lunar que ocurrirá en nuestro país en este año.

Y obviamente que este evento astronómico no podía quedar ajeno a Latife Soto. Pues la tarotista que en otras ocasiones se ha referido a movimientos telúricos, predicciones y avistamientos OVNI, metió la cuchara con su propio análisis sobre lo que representa.

La particular advertencia de Latife Soto a sus seguidores

«Eclipse lunar 8 de noviembre de 2022. Significado que trae temores de recesión. Fases del eclipse; astrológicamente, una luna llena está influenciada por la luna nueva precedente», comenzó señalando la guía espiritual a través de su cuenta de Instagram, según lo consignado por La Cuarta.

Siguiendo por esta línea, Latife Soto recordó lo fuerte que resultó el último eclipse solar para todo el mundo. «El eclipse solar del 25 de octubre pasado crea incertidumbre e insatisfacción relacionada a tomar decisiones importantes sobre lo que te hace verdaderamente feliz y estar contentos».

Luego de todo el preámbulo realizado sobre estos fenómenos que involucran al Sol, la Tierra y la Luna, la tarotista realizó una clara advertencia a sus seguidores.

«Por favor, no carguen cuarzos, no hagan rituales ni nada, no sea terca (o). No haga ningún ritual en esta luna de sangre. Es el consejo de esta servidora, no regale su energía a nada ni nadie», indicó Latife Soto a través de su perfil en la red social de la camarita.

A pesar de que este evento que fue visto en Oceanía, Asia y América se desarrolló en la madrugada de este martes, los efectos de esta ‘Luna de Sangre’ sobre las personas se extendería por mucho tiempo más. Para ser más específico, durante los próximos meses.