Kathy Orellana impacta con radical cambio de look

Desde agosto pasado que Kathy Orellana se encuentra en rehabilitación por una adicción al alcohol, la cual tenía más que preocupados a sus seguidores, quienes ya habían notado que tenía un comportamiento errático en redes sociales, lanzando todo tipo de acusaciones contra su familia.

Es en este contexto que tras comenzar con la desintoxicación, la ex chica Rojo, compartió un mensaje, confesando cómo se ha sentido en el último tiempo. «Después de todo el jugo que di, ahora me siento con la capacidad, no sé si capacidad pero un poquito más serena».

«No, no estoy consumiendo nada, igual de repente me fumó un cañito para relajarme. Como forma de S.O.S.», afirmando que «lo estamos viendo con mi equipo, mis terapeutas, mi psicólogo, mis psiquiatras», continuó Kathy Orellana.

El nuevo look de Kathy Orellana

Y ahora que ya ha dejado atrás sus problemas con el alcohol, la cantante decidió cambiar de look para así empezar desde cero. Por lo mismo que a través de Instagram, estrenó su nueva imagen, dejando atrás su cabello castaño con puntas rubias, optando por una melena de un fuerte rojo.

«Como pueden ver, me hice el cambio de look. Le achuntó una sola persona, colorina. Dicen que los colorines dan suerte», señaló Kathy Orellana en un video, junto con agregar: «que melena más linda. Qué color. Me da actitud, yo siento que si».

Para acompañar los registros, escribió «Resiliencia se llamará mi concierto agradecida de gente que aún cree en mi», además de agradecer al centro de estética que se encargó de trabajar en su cambio de look y llamar a sus seguidores a seguirlos.

Finalmente, Kathy Orellana agradeció «A mi pareja por su fiel lealtad a mis papás y sobre todo mi motor mi hijo gracias por todo Dios eres sorprendente Guianos».

Obviamente que en cosa de minutos recibió decenas de mensajes, con muchos felicitándola, mientras que otros la criticaron por el uso excesivo de filtros. «Pero se te pasó la mano con el filtro»; «Sin filtro te ves mejor»; «Bellísima, las pelirrojas la llevamos»; «Tee pasaste para linda,te quedó muy hermoso ese color» y «Se te ve espectacular».