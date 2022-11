Gala Caldirola deja la grande posando con pequeño bikini blanco

Casi 3 millones de seguidores tiene Gala Caldirola solo en su cuenta de Instagram, donde siempre está más que activa compartiendo todo tipo de registros, ya sea de su día a día, sus emprendimientos o sus próximos proyectos en el mundo de la televisión.

Pero también la española se luce con destapadas postales siempre la llenan de piropos, por lo regia que se ve, dejando la grande entre su público. Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que impactara con unos coquetos registros en los que aparece posando ni más ni menos que con un pequeño bikini blanco.

A través de sus historias de Instagram, Gala Caldirola sacó suspiros luego de publicar las fotitos, en las que muestra su trabajado físico con la diminuta prenda mientras se graba frente al espejo de su baño, mostrando también unos grandes lentes de sol.

Las coquetas postales de Gala Caldirola

«Domingo mood», escribió la ex chica reality en el registro que acompañó con la canción ‘Cairo’, el más reciente sencillo de Karol G junto al productor, Ovy On The Drums.

Eso sí, la cosa no se quedó ahí, ya que Gala Caldirola también aprovechó de salir a disfrutar de los días de calor que hemos tenido en la capital esta semana. Compartiendo un nuevo video grabado con su teléfono, en el que aparece desde lo que parece ser el costado de una piscina, acompañada solo de una toalla de playa y lista para tomar el sol.

Junto con esto, la ex de Mauricio Isla, también acompañó este video con una canción que la está rompiendo en la actualidad. Se trata de «Hey Mor», uno de los éxitos del más reciente álbum de Ozuna, en colaboración el cantante colombiano, Feid.

Hay que mencionar que Gala Caldirola etiquetó a una de sus amigas en las historias, con la que se juntó durante el fin de semana y con quien compartió más historias con el pasar de las horas, donde incluso aparece su retoña Luz Elif.