José Miguel Viñuela defiende a Cecilia Bolocco: «Las redes son de hacerte mie…»

No cabe duda que Cecilia Bolocco protagonizó la polémica de la semana, luego de que la acusaran de «gordofóbica» tras responder a una seguidora que le consultó si acaso su línea de ropa podía tener tallas más grandes.

«Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no», es parte de lo que mencionó en una transmisión en vivo.

Es en este contexto, que el sábado, Cecilia Bolocco conversó con Las Últimas Noticias, donde pidió perdón si se malinterpretaron sus comentarios, afirmando que «Si yo hice un comentario sobre el tema del excesivo tallaje de la ropa es simplemente porque me asusta que las mujeres se abandonen y que no se preocupen de su salud».

Y luego de toda esta polémica, es que ahora salió José Miguel Viñuela al baile, quien durante su programa de Instagram, ‘Desde mi Cocina con la Nené’, donde no dudó en salir a defender a la ex Miss Universo de los comentarios en redes sociales.

La defensa de José Miguel Viñuela

«Me dio mucha lata o pena, porque tu sabes que yo considero que la Cecilia es mi amiga, fui al matrimonio y todo el tema…» comenzó señalando. Junto con agregar que «salió en todos los medios, de alguna manera como que la atacaban, diciendo que un comentario así ella no lo podía hacer».

Siguiendo por esta línea, José Miguel Viñuela aseguró: «Sentí que no lo dijo con la intención que a veces las redes sociales le dan, independiente de que ella después pidió disculpas correspondientes (…) Me consta que la Cecilia es pura luz, que siempre está tratando de tirar cosas para adelante y positivo».

Posteriormente, indicó que Cecilia Bolocco recibió una ola de críticas, acusándola de «gordofobia» por sus comentarios. «Que difícil porque las redes sociales al final son como ‘ella dijo esto, entonces matémosla’, yo creo que no fue con mala intención, por lo menos lo que yo vi en el live».

«Lo que he conocido de la Cecilia, me parece que es una galla súper piola, siempre humilde. No nos olvidemos que ella está tratando de hacer algo por la gente que tiene cáncer» continuó José Miguel Viñuela.

Para cerrar, el actual rostro de TV+, aseguró que «yo creo que el comentario no fue afortunado, está bien, pero ojo, las redes son de condenar, de hacerte mierda, de satanizar una imagen. Insisto, hay que respirar hondo y ver cómo fue la situación».